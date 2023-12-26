شراكة دولية بين «إمباور» والجمعية الأمريكية لهندسة التبريد والتدفئة الدولية

اجتمعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ((إمباور))، والجمعية الأمريكية لهندسة التبريد والتدفئة الدولية، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف التأسيس لعمل مشترك يستهدف صياغات سياسات وخطط عمل قصيرة وبعيدة المدى، لتوسيع رقعة صناعة تبريد المناطق على مستوى العالم، والعمل المشترك على ضمان نشر المعرفة والممارسة العملية لزيادة كفاءة الطاقة في صناعة التبريد والتدفئة.

حضر الاجتماع أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ((إمباور))، ورئيسة الجمعية الأمريكية لهندسة التبريد والتدفئة الدولية جنيجر سكوجينز، والمرشح الجديد لرئاسة الجمعية دينيس نايت، والرئيس السابق للجمعية المهندس فاروق محبوب، والدكتور أحمد علاء الدين مدير ورئيس المنطقة الكبرى عضو مجلس إدارة الجمعية في مقر المؤسسة.

شهد الاجتماع نقاشات لمواضيع، أبرزها الاتفاق على صياغة دليل إرشادي عالمي موحد لتبريد المناطق قابل للتطبيق في مختلف دول العالم، ويتناسب مع مختلف أنشطة تبريد المناطق، وضامن للمكاسب البيئية والمناخية والاقتصادية للمستثمرين والمتعاملين والجمهور، وتوفير خدمات تبريد آمنة وفعالة واقتصادية.

واتفق الطرفان على عقد اجتماع ثان، خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة الدولية بمدينة شيكاغو في ولاية الينوي الأمريكية، بين 20 و24 من يناير، بهدف تفعيل الاتفاق المتعلق بالدليل الإرشادي لتبريد المناطق، الذي يتوقع له أن يكون مرجعاً مهماً لمشغلي تبريد المناطق ولمالكي الأبنية والاستشاريين وخبراء الصناعة في زيادة الكفاءة التشغيلية.

وقال أحمد بن شعفار: إن الاجتماع كان فرصة لتعزيز الروابط القوية، التي تجمع ((إمباور)) بالجمعية الدولية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة أن الجمعية تعتبر حاضنة عالمية لتكنولوجيا تبريد المناطق، وتجمع تحت مظلتها أغلب شركات التبريد والتدفئة الرائدة عالمياً، وتعد مرجعاً عالمياً لأفضل الممارسات في هذا المجال، بجانب درايتها الكبيرة بأهم التحديات، التي تواجه قطاع التبريد في مختلف أنحاء العالم.