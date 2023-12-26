(MENAFN
- Al-Bayan)
أظهرت بيانات يابانية أمس، استقرار معدل البطالة في اليابان خلال نوفمبر الماضي. وذكرت أن معدل البطالة خلال نوفمبر الماضي بلغ 2.5 % وهو المعدل نفسه في أكتوبر الماضي، كما جاء متفقاً مع توقعات المحللين. في الوقت نفسه، ارتفع عدد العاطلين في اليابان خلال الشهر الماضي بمقدار 40 ألف عاطل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى 1.69 مليون عاطل.
وأظهرت بيانات بنك اليابان المركزي ارتفاع معدل التضخم الأساسي في اليابان خلال نوفمبر الماضي بواقع 2.7 % سنوياً مقابل 3 % خلال أكتوبر الماضي. وفي تقرير منفصل أشار البنك المركزي إلى ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) للخدمات بنسبة %2.3 سنوياً خلال الشهر الماضي، وهو أعلى معدل ارتفاع للمؤشر منذ 30 عاماً.
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