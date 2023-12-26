أظهرت بيانات يابانية أمس، استقرار معدل البطالة في اليابان خلال نوفمبر الماضي. وذكرت أن معدل البطالة خلال نوفمبر الماضي بلغ 2.5 % وهو المعدل نفسه في أكتوبر الماضي، كما جاء متفقاً مع توقعات المحللين. في الوقت نفسه، ارتفع عدد العاطلين في اليابان خلال الشهر الماضي بمقدار 40 ألف عاطل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى 1.69 مليون عاطل.

وأظهرت بيانات بنك اليابان المركزي ارتفاع معدل التضخم الأساسي في اليابان خلال نوفمبر الماضي بواقع 2.7 % سنوياً مقابل 3 % خلال أكتوبر الماضي. وفي تقرير منفصل أشار البنك المركزي إلى ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) للخدمات بنسبة %2.3 سنوياً خلال الشهر الماضي، وهو أعلى معدل ارتفاع للمؤشر منذ 30 عاماً.