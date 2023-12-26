كبسولة تشعر الإنسان بالشبع عند ابتلاعها

ابتكر فريق من الباحثين في الولايات المتحدة الأمريكية، كبسولة تصدر ذبذبات، وتعطي الشخص شعوراً بالشبع والامتلاء عند ابتلاعها. وتقوم هذه الكبسولة بتفعيل نفس الإشارات التي تصل إلى المخ، وبالتالي تعطي الإنسان شعوراً وهمياً بالامتلاء.

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