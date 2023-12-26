جين سبب رئيس لسرطان المعدة الوراثي

جين سبب رئيس لسرطان المعدة الوراثي
التاريخ
12/26/2023 7:25:22 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
توصل الباحثون في المستشفى الأول بجامعة جيلين الصينية إلى العامل الرئيس، الذي يسبب سرطان المعدة الوراثي، وهو جين يسمى CDH1.
وأكد الباحثون أن الطفرات في هذا الجين تتسبب بنمو الخلايا غير المنضبط، وهي السمة المميزة للسرطان.
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