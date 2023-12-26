جين سبب رئيس لسرطان المعدة الوراثي

توصل الباحثون في المستشفى الأول بجامعة جيلين الصينية إلى العامل الرئيس، الذي يسبب سرطان المعدة الوراثي، وهو جين يسمى CDH1.

وأكد الباحثون أن الطفرات في هذا الجين تتسبب بنمو الخلايا غير المنضبط، وهي السمة المميزة للسرطان.

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