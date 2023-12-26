شيخة الناخي.. رائدة الحراك الأدبي النسوي في الإمارات

حديث ذو شجون يلتقط بين طياته ذكريات الريادة الثقافية، والمبادرات الإنسانية في مسيرة المربية والأديبة شيخة الناخي، والتي فتحت شرياناً متدفق الحنين لبدايات الحراك النسوي الأدبي في الإمارات، ومسيرتها التي نثرت من فنون الشعر والأدب أطياف الإبداع، وكانت محور اهتمام أجيال متعددة من الفتيات، اللواتي تخرجن في مدرستها الأدبية والتعليمية. وفى حوارها مع ((البيان)) أكدت الأديبة شيخة الناخي صاحبة أول مجموعة قصصية في الإمارات بعنوان ((الرحيل))، التي صدرت في عام 1970: ((إن المناخ الثقافي وحراكه التفاعلي بات اليوم بفضل دعم وتشجيع القيادة الرشيدة وطموح جيل الأديبات والكاتبات الأكثر تأثيراً وانتشاراً ليس على مستوى الخليج، وإنما على مستوى الوطن العربي ككل، فما أجمل البدايات، التي تعانق طموحات الحاضر، وتتطلع إلى المستقبل بعين الفخر والامتنان)).

إيقاع الشارع

وحول بداياتها في كتابة القصة القصيرة تقول شيخة الناخي، إن مجموعتها الأولى، والتي جاءت بعنوان ((الرحيل))، وهي أول مجموعة قصصية نسوية في الإمارات تبصر النور في عام 1970، ولكنها كتبت قبل ذلك الوقت بكثير، وظلت حبيسة الأدراج، معلقة على أسوار الشك والترقب، نظراً لردود فعل زميلات الدراسة الثانوية، بعد أن قرأت لهن بعضاً من صفحاتها لتوسم بالجرأة، والمباشرة في طرح موضوعات، التي قد تخالف إيقاع الشارع الإماراتي المحافظ.

مناخ ثقافي

وتؤكد الناخي أن مجموعتها القصصية الأولى ظلت حبيسة الأدراج إلى وقت طويل، ولم تطلع عليها أحداً من أفراد عائلتها إلا بعد زواجها، وفوزها بالمركز الأول في مسابقة القصة القصيرة، والتي نظمتها وزارة الثقافة والشباب. وتتابع: ((على الرغم من المناخ الثقافي والمعرفي السائد في منزلنا، والذي يبث مساراته الثقافية في شتى فنون الأدب والمعارف، ولدى المرحوم مبارك سيف الناخي، الذي كان في ذلك الوقت علماً من أعلام الأوساط الثقافية في مدينة الشارقة، وضمن نخبة من الأدباء والمفكرين)).

وتؤكد شيخة الحائزة جائزة الشيخ خليفة بن زايد للمعلم 1997، وجائزة الشارقة للتميز التربوي، إضافة إلى تكريم اتحاد كتاب الإمارات لها: كان التشجيع والدعم اللامتناهي، الذي قدمه زوجي، ووالدي هو المحرك الأساسي لاستمراري في فعل الكتابة الأدبية، وإنتاج مجموعات قصصية أخرى، تشق طريقها بين هموم الوطن وواقع المجتمع الاماراتي، لتجد أصداء طيبة، وتحفيزاً عميق الأثر لانضمام كاتبات شابات لركب المشهد الإبداعي الاماراتي، بالتزامن ترأست رابطة أديبات الإمارات في أندية الفتيات في الشارقة، حتى أسست فعلياً عام 1990، وتسلمت رئاسة مجلس إدارتها في ذلك الوقت.

رابطة الأديبات

وتضيف الناخي: ((لا بد أن أخص بالذكر قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، التي مهدت لي طريق العطاء الأدبي والثقافي، وطريق العطاء الجميل للوطن، وزيادة الوعي بالأدوار المحورية، التي تقدمها المرأة الإماراتية في مجال الثقافة والإبداع، وهو ما أسهم في زيادة وتيرة نشاطاتي ومبادراتي المشتركة في تنظيم الفعاليات، والأنشطة الأدبية والثقافية على المستوى المحلي والخليجي والعربي، والسعي نحو التنسيق والتعاون مع المؤسسات الثقافية المعنية لدعم المسيرة الثقافية، مع التخطيط لنشر إبداعات المرأة الإماراتية، عبر توفير الدعم المادي والإداري والفني والمعنوي، مع الأديبات اللواتي كن من أوائل الأعضاء المؤسسات لرابطة أديبات الإمارات، ومنهن أذكر على سبيل المثال لا الحصر صالحة غابش، وأسماء الزرعوني، و((فتاة دبي)) وكلثم عبدالله، وكذلك الأديبة باسمة يونس)).

ذكرى استثنائية

وعن أهم اللحظات الاستثنائية في حياتها الأدبية والمهنية أكدت أن لحظة تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لها، وتقليدها بميدالية أوائل الإمارات في 2015، كونها أول كاتبة قصة، هي من الذكريات، التي لا تنسى، وأضافت: عشت الفرحة بمعناها الحقيقي، فامتدت عبر مديات لا حدود لها، وانحنت كلمات الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، معلنة عجزها عن التعبير عن بعض ما يستحقه، لقد تبنى سموه الطموح والإبداع، وارتضاه نهجاً في كل منحى من مناحي الحياة، فشحذ النفوس بكلماته النابضة بالهمة والعزيمة، لتتخذ التميز نهجاً عليه تسير الأجيال، أجيال أرادها أن تكون مبدعة، طموحة، متميزة، ترتقي سلالم النجاح بإصرار واقتدار.

إيقاع المدينة

وفيما يتعلق بالمتغيرات التي عمقت وزاوجت بين تجربتها كونها أول قاصة إماراتية ودورها في السلك التربوي لما يربو عن 25 عاماً، تدرجت بسلمه الوظيفي من طور المعلمة إلى منصب الوكيلة، ثم مديرة مدرسة الغبيبة الثانوية للبنات في مدينة الشارقة تقول: هناك العديد من المتغيرات ذات الصلة بالانفتاح المجتمع والمعاصرة، التي باتت إيقاع المدينة النابض بالحراك الثقافي والأدبي، وعلى الرغم من البدايات الصعبة، إلا أن المؤازرة والمساندة، التي حظيت بها من أفراد عائلتي، أمي وابني الوحيد ((خالد))، شكلت عندي دافعاً أكبر وشدت من عزيمتي وحمستني أكثر على المثابرة والاستمرار، ومنحتني الوقت في التعمق في علاقتي مع طالباتي، وفهم الطرائق المختلفة للتفكير، التي تحرك قدرات الفتيات ومصدر إلهامهن.

وتشير إلى أنه خلال فترة إدارتها لمدرسة الغبيبة عملت على تحفيز خيال الطالبات ولغتهن الأدبية، من خلال الأنشطة الثقافية والأدبية، وفي تلك الفترة فكرت أن نقوم بكتابة رسالة حب للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، نعبر فيها عن فخرنا واعتزازنا به، فأعددنا مسابقة مدرسية داخلية لكتابة الرسالة، ثم راودتني فكرة أن تعمم المسابقة على مدارس الشارقة، وفعلاً تمت الموافقة من قبل المنطقة التعليمية، وتم تشكيل لجنة تحكيم محايدة لتحكيم الرسائل المشاركة من قبل الطلبة والطالبات، والمفارقة أن الفائزة الأولى من مدرستي (مدرسة الغبيبة)، والجدير بالذكر أن كتابي ((وتلك الأيام)) والصادر عام 2022، يتناول مسيرتي التربوية وتفاعلاتها المجتمعية والثقافية.