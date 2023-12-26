600 مشارك في مهرجان المسرح العربي ببغداد

أعلنت الهيئة العربية للمسرح في بيان لها عن فعاليات الدورة 14 من مهرجان المسرح العربي، والتي ستنظم في بغداد من 10 وحتى 18 يناير المقبل، وبالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية ونقابة الفنانين العراقيين ودائرة السينما والمسرح، وستكون هذه الدورة كبرى دورات المهرجان منذ انطلاقته، إذ سيشارك فيها ما يزيد على 600 مسرحي من العراق وباقي الوطن العربي وبعض دول العالم، لتكون هذه الدورة الكبرى والأضخم عدداً وفعاليات جادة على مدار الساعة تسعة أيام.

وسيقام حفل الافتتاح يوم 10 يناير وسيشهد فعاليات عديدة مهمة، وسيقدم ستة وثمانون فناناً عراقياً عملاً فنياً أعدته الجهات العراقية الشريكة بعنوان (مقامات الحب والسلام)، وستلقي الفنانة اللبنانية نضال الأشقر رسالة اليوم العربي للمسرح. وسيتم أيضاً في حفل الافتتاح تكريم ثلاثة وعشرين مبدعاً ومبدعة من القامات المسرحية العراقية.

وتتضمن الدورة الـ14 عشرين عرضاً مسرحياً، تأهلت للمهرجان في تنافس عالٍ، تحمل تجارب وحساسيات فنية لافتة، منها ثلاثة عشر تتنافس في جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتشهد الدورة مجالاً فكرياً ينظم على مدار ثمانية أيام، يشهد مؤتمراً فكرياً موسعاً يشارك فيه ما يزيد على مئة وستة وثلاثين باحثاً فناناً.

وقال إسماعيل عبدالله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح: إن المسرح مشعلنا، حين يخيم الظلام ينير لنا الطريق، وهو موعدنا السنوي الذي أصبح مرتكزاً مهماً لتحقيق شعارنا الدائم ((نحو مسرح عربي جديد ومتجدد)) ولنصل إلى المسرح الذي دعا إليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مدرسة للأخلاق والحرية، مهرجاننا ومسرحنا بمنزلة الإعلان عن جدارة أمتنا بالحياة، وعن قدرة مبدعينا على قيادة التنوير واجتراح الجديد، مسرحنا مسرح ملتصق بقضايا أمته ويعمل على النهوض الحضاري لها.