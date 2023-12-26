مجلة «كواليس» المسرحية تحتفي بالمنجزات الإماراتية

سلط العدد الجديد (47) من مجلة كواليس المسرحية الفصلية، الصادر أخيراً في شهر ديسمبر الجاري، عن جمعية المسرحيين في الإمارات، الضوء على المسرح الإماراتي وأهم المنجزات التي تحققت خلال العام 2023، بالإضافة إلى التعريف بعدد من القامات المسرحية الإماراتية التي كان لها منجزها ودورها الفاعل في المشهد المسرحي الإماراتي.

في افتتاحية العدد، احتفى رئيس جمعية المسرحيين ورئيس التحرير إسماعيل عبدالله في مقاله بمنجزات المسرح الإماراتي في العام 2023، والذي اعتبره عام الحصاد الذي جاء بعد زرع السنين، مرجعاً الفضل بعد الله، لكل ما تحقق من إبداعات مسرحية، إلى دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

مقالة

واحتفى مدير التحرير الدكتور حبيب غلوم العطار، في مقاله بالمخرج الإماراتي المتميز محمد العامري والذي حمل عنوان ((محمد العامري والحضور)) حيث ذكر أن العامري خط لنفسه طريقاً لا يحيد عنه وهو ماض بكل ثقة في درب رصين حوى التوهج الفكري والفني لحارس مبدع أمين على ثقافة وطنه ومسرحه.

وذهبت الدكتورة سعداء الدعاس من الكويت، إلى موضوع دراسة المسرح الأكاديمية، في مقالها ((يا للهول.. شكسبير لم يدرس المسرح!)) ونوهت إلى أن اختلاف تخصص الكثير من المبدعين عن مجال إبداعهم، حقيقة تؤكد أن الإبداع ليس حكراً على المتخصصين في المجال ذاته. ومن الأردن عرج مفلح العدوان في مقاله الذي حمل عنوان ((حقوق الملكية الفكرية للأعمال المسرحية.. ضرورة لا تَرَف!!)) إلى أهمية حماية الحقوق الفكرية للأعمال المسرحية كونها تعمل على تعزيز الإبداع والرسالة الفنية الإنسانية ببعديها المحلي والعالمي..

وحوى العدد تغطيات وقراءات لعدد من المهرجانات المسرحية المحلية والعربية، منها مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، لياسمين عباس من مصر، وتغطية خاصة عن مهرجان بغداد الدولي للمسرح في دورته الرابعة للدكتور بشار عليوي من العراق، وكذلك تغطيتين لمهرجاني كلباء للمسرحيات القصيرة في دورته العاشرة، ودبي لمسرح الشباب في دورته الرابعة عشرة.

وضم العدد لقاء مع شخصية مهرجان الإمارات لمسرح الطفل في دورته الأخيرة 2023، الفنانة بدور الساعي، وكذلك حوار مع الفنان المغربي أمين ناسور، أجرته كريمة كربيطو من المغرب، بالإضافة إلى عدد من الدراسات المسرحية التي تنوعت في طروحاتها.