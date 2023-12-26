حفلة راحت علي خان في دبي بعد غد

يحيي نجم الموسيقى ((راحت فتح علي خان)) حفلاً فنياً مميزاً يعد السادس له في دبي، وذلك على مسرح كوكا كولا أرينا، بعد غد ((29 ديسمبر))، حيث سيعيش جمهور دبي ليلة لا تنسى حافلة بالإبداع والموسيقى.

ويقدم الفنان خلال الحفل مجموعة واسعة من الأغنيات التي تصدرت المراتب الأولى، مثل: Mann Ki LaganK وSayonee وGaraj Baras وAfreen Afreen وغيرها الكثير من الأغاني.

يتحدر ((راحت فتح علي خان)) من عائلة مكونة من موسيقيين تقليديين، ويمتلك إرثاً هائلاً من أغاني القوالي الصوفية الكلاسيكية والغزل العاطفي وأغاني أفلام بوليوود.

شارك النجم في أربعة مواسم من النسخة الباكستانية من البرنامج الشهير ((كوك استوديو))، وفي موسم واحد من برنامج MTV Unplugged في الهند، وحاز على العديد من الجوائز، بما فيها ((جوائز ميرشي الموسيقية)) و((جائزة فيلم فير)) و((جائزة الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي)) IIFA.