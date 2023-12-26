اتحاد الكتّاب يعلن عودة جائزة غانم غباش للقصة القصيرة

أعلن اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات ضمن خطته الاستراتيجية الرامية إلى دعم الحراك الأدبي والثقافي واستدامة الأعمال الأدبية للموهوبين، عن عودة جائزة غانم غباش للقصة القصيرة، سعياً منه إلى تعزيز روح الإبداع القصصي وترسيخ مكانة اللغة العربية في المنتج الأدبي، وتمكين الموهوبين من المشاركات في المحافل التي من شأنها بث روح المنافسة العالية في تقديم نتاجاتهم وأعمالهم الأدبية.

أهمية ومكانة

وأكد الدكتور سلطان العميمي، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، على أهمية هذه الجائزة ومكانتها الثقافية العريقة التي تأتي تقديراً للكاتب والأديب الراحل غانم غباش، الذي أسهم بدوره الكبير في إثراء المشهد الاجتماعي والثقافي في دولة الإمارات، وكان له دور أيضاً في تأسيس اتحاد الكتّاب عام 1984، وأن إحياء هذه الجائزة، يأتي استكمالاً لمسيرة الاتحاد في تشجيع من يمتلك موهبة القص التي تغرف من بحر اللغة العربية الشاسع.

مواهب

من جانبها، قالت الكاتبة عائشة سلطان، الأمين العام للجائزة: بالرغم من أن منافذ النشر والانتشار قد أصبحت متاحة للجميع في أيامنا هذه وعبر وسائل الإعلام الحديث الذي أصبح رافداً لا يستهان به في تقديم الكثير من المواهب في مجالات كثيرة ومنها القصة والرواية، إضافة لدور النشر الإماراتية وغير الإماراتية، والتي أصبح بالإمكان الوصول لها بالنسبة للبعض سهلاً بعض الشيء، إلا أن الكتّاب الشباب وتحديداً هؤلاء الذين يبدؤون أول خطواتهم وتجاربهم الإبداعية لا يمكنهم ذلك بسهولة، كما أنهم يحتاجون في بداياتهم لمؤسسات راعية، تحتضن مواهبهم وتيسر لهم عرض أعمالهم على أصحاب الخبرة من الكتاب المعروفين لقراءة نتاجاتهم وتقديم ما يحتاجونه في أول الطريق من توجيه ومشورة ونقد بناء.

أما الكتاب الذين حققوا منجزاً جيداً في عالم القصة، فإن مثل هذه الجوائز والمسابقات تمثل شكلاً جماهيرياً من أشكال التقدير والاحتفاء الذي هو حق من حقوق هؤلاء، إضافة إلى أنهم بتواجدهم في مثل هذه الجوائز، يقدمون القدوة والمثل للشباب المبتدئين ويثرون الساحة بمشاركاتهم فتزداد الفرصة لتتعرف أجيال القصة المختلفة على تجارب بعضها البعض ويتعرف الجيل الجديد على التجارب السابقة أو المؤسسة، من هنا ندعو ونؤكد على ضرورة مشاركة مختلف الأجيال والتجارب في الجائزة إحياءً لاسم الأديب الراحل غانم غباش وإثراء للساحة الأدبية الإماراتية وخلق حراك مطلوب، يتيح الفرصة للنقاد الأدبيين لاستعادة دورهم وبروز أقلامهم النقدية.

شروط

وتتضمن شروط الجائزة: ألا يقل عمر الكاتب عن 18 عاماً، وألا تقل عدد مفردات القصة عن 1000 كلمة ولا تزيد على 3000 كلمة، ولا تقبل القصص المكتوبة بخط اليد، ولا يسمح للكاتب بالمشاركة بأكثر من قصة واحدة، كما تقتصر المشاركة على مواطني دولة الإمارات، وأن يكون العمل أصيلاً ومكتوباً باللغة العربية الفصحى، وغير منشور مسبقاً في أي شكل من أشكال النشر، وآخر موعد لاستلام المشاركات هو 31 مارس المقبل، وسيتم الإعلان عن الأعمال الفائزة في يوم الكاتب الإماراتي بتاريخ 26 مايو القادم، ولاتحاد كتاب وأدباء الإمارات الحق في طباعة الأعمال الفائزة.

وقد خصص الاتحاد جوائز نقدية للفائزين بالمراكز الخمسة الأولى، يحصل بموجبها الفائز الأول على 15 ألف درهم، ويحصل الفائز بالمركز الثاني على 10 آلاف درهم، وتبلغ قيمة جائزة الفائز الثالث خمسة آلاف درهم، أما الرابع والخامس فيحصلان على أربعة آلاف درهم.