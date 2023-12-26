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«خاتم عليسة» يكرس ارتباط الأجيال العربية بهويتها وثقافتها

12/26/2023 7:25:18 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

((من يجد خاتم عليسة يحكم العالم وينقذ البشرية))، كانت هذه وصية الجد للصبية ((عليسة)) في الفيلم التونسي الجديد ((خاتم عليسة))، الذي يغرس الثقافة العربية في نفوس الأجيال عبر مشاهد مثيرة.

بين الجبال والأنهار، وسط الغابة في الليل والنهار، في يدها الخريطة وفي قلبها آمال كبيرة، تنطلق عليسة رفقة أصدقائها في رحلة البحث عن هذا الخاتم العظيم. رحلة محفوفة بالمخاطر، حيث تجد المجموعة نفسها مجبرة على الاختيار بين قوى الخير والشر، بين المغريات والتشبث بالمبادئ.

وقال مجدي الحسيني منتج الفيلم لـ((البيان)): إن ((خاتم عليسة)) هو فيلم الفانتازيا والمغامرات الموجه للأطفال، يعد الأول من نوعه في العالم العربي. وقال الفنان أحمد الأندلسي كاتب سيناريو العمل لـ((البيان)): من حق الطفل العربي أن يشاهد أفلاماً نابعة من ثقافته، ترتكز على هويته، ولا تشوبها أفكار غريبة عنه. ورغم اختلاف اللهجات وبعض العادات، لكن الهوية العربية تجمع أطفالنا من المحيط إلى الخليج ولهذا وجب على صناع الترفيه انطلاقاً في أعمالهم من هذا المعطى المهم.

يعتبر الأندلسي، أن ((متابعة الأطفال للإنتاجات الغربية مثلاً يغذي خيال الأطفال، لكن من شأنه أن ينقل لهم ثقافة وعادات لا تشبههم ولا تمت بصلة للثقافة العربية الإسلامية، فتبقى هذه الأعمال غريبة عنهم)).

ولفت الأندلسي إلى شارة الفيلم التي ((كان اختيارها مدروساً ليدغدغ ذكريات آباء وأمهات أطفال اليوم)).

من جهته، حدثنا مخرج الفيلم خليل البحري، عن صعوبة الإنتاج لعالم الأطفال، وقال: ((هذا العالم العجيب، فالمعادلة صعبة بين إنتاج ما يشد انتباههم، وبين المحتوى الذي يجب أن يغرس في نفوسهم المبادئ والقيم)).

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