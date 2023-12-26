رحالة الإمارات.. سفراء وطن الخير والإبداع حول العالم

الصبر هي الصفة التي اتفق عليها الرحالة كأهم السمات الشخصية التي يجب أن يتحلى بها الرحال ليكون ((رحالاً))، فمن دون هذه الصفة لن يكون المرء قادراً على إكمال مسير رحلته التي قد تستغرق أياماً أو شهوراً.

رحالة الإمارات اختاروا هدفاً مشتركاً لرحلاتهم وهو نقل ثقافة المجتمع الإماراتي وعاداته وتقاليده للبلدان التي يزورونها، كنوع من رد الجميل لوطنهم، فكيف قام الشباب الإماراتي مع اختلاف وتنوع تجاربهم في نقل هذه الصورة عن الإمارات وأبنائها.

جولات

عن تجربته يقول عامر المازمي أحد أعضاء فريق ((دبي رايدر))، إنه كان يذهب في جولات مع والده بالسيارة في بلدان العالم، وانضم للفريق عام 2018، الذي يقوم بجولات حول العالم بالدراجات النارية، آخرها تلك الرحلة التي انطلقت من السنغال وانتهت في ألمانيا، مروراً بدول عدة، مثل المغرب وإسبانيا والبرتغال وسويسرا وغيرها من الدول، حيث تلفت النظر دراجاتهم التي تحمل لوحات وأرقام دبي، التي تجذب أبناء تلك الدول، حيث يحرص أبناء هذه الدول على الترحيب بهم وأيضاً عرض الخدمات والمساعدة، ويؤكد عامر أن الفريق يحرص على نقل أجمل صورة للشعب الإماراتي وثقافته من خلال تعاملهم مع الشعوب الأخرى في سير الرحلة التي يقومون بها، وأكد أن الصبر والأخلاق العالية هي أهم ما يجب أن يتحلى به الرحالة، وذكر عدداً من التحديات التي واجهته خلال رحلاته على سبيل المثال صعوبة الحصول على البترول خلال مسير الرحلة في بعض الدول.

تجربة

أما سلطان النهدي البالغ من العمر 28 سنة، فتجربته حديثة جداً بدأها في 31 مايو عام 2023، واستغرقت الرحلة 80 يوماً، عبر خلالها ثلاث قارات هي آسيا وأفريقيا وأوروبا، وانطلقت فكرة هذه الرحلة خلال تواجده في سويسرا حيث أعجب بأجواء الترحال، وآثر أن تكون رحلته المقبلة بسيارته مستخدماً خطاً برياً يربط بين هذه الدول دون الحاجة لشحن سيارته، ليتعرف أكثر على إجراءات دخول منافذ تلك الدول التي قد تستغرق ساعات أو أياماً، لذا يؤكد على أهمية أن يتحلى الرحال بصفة الصبر، لكن حرصه على تحقيق هدفه وهو نقل الثقافة الإماراتية للخارج يجعله يتحمل أي تحدٍ قد يواجهه، فالرحال كما يقول هو سفير لبلده أينما حل، ويحرص سلطان على ارتداء الثوب الإماراتي خلال رحلاته، ويؤكد على أهمية أن يكون الرحال حذراً ومتيقظاً في هذه الرحلات.

21 دولة

المغامر سعيد الطنيجي انطلقت أولى تجاربه في الرحالة عام 2004 مع والده بالسيارة، لتصبح عادة في العائلة، وفي عام 2018 خاض تجربة الرحلات بالدراجة النارية لوحده، حيث زار ما يقارب 21 دولة، وبعد عودته من رحلة الدراجة قرر القيام برحلة أخرى بالسيارة، الهدف منها هو نقل ثقافة دولة الإمارات لشعوب ثقافتها الجغرافية محدودة، فكان برنامجه يعتمد على نقاط محددة في مخيمات مشتركة الهدف منها التواصل مع تلك الشعوب، حيث زار 41 دولة في رحلة مدتها 60 يوماً، حرص على عكس صورة الإماراتي الذي يتسم بالكرم وحسن الضيافة وغيرها من القيم التي عززها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كالعطاء والتعاون ومساعدة الآخرين، ويقول سعيد إن لوحات سيارته تلفت نظر الآخرين خلال رحلاته، حيث يستذكر البعض الإمارات التي عاشوا فيها فترة من الزمن، وهناك من كان لديه الفضول ليعرف عن الإمارات وشعبها، وأكد على أن هذه الرحلات ساهمت في تطوير شخصيته، وأن الصبر أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها الرحال، ويخطط سعيد لرحلة في أبريل 2024 لمنطقة شرق آسيا.

متعة

أما حشر محمد بن صبيح الفلاسي، فيؤكد أنه ندم على سنوات عمره التي مضت دون تجربة الدراجة النارية التي يرى أنها آمنة جداً، وتوفر جهد وقت الإنسان وتحقق نوعاً من المتعة، حشر الذي انضم أخيراً لفريق ((دبي رايدر))، يقول إن تجربته في الرحلات سابقاً كانت ضمن حدود منطقة الخليج في زيارات للأصدقاء والأقارب، وبعد انضمامه لفريق ((دبي رايدر)) منذ عام تقريباً، وتجربته الأولى التي وصفها بالممتعة وكان فيها في قمة السعادة، كانت بين مدريد والمغرب مروراً بعدد من الدول الأوروبية، في رحلة جميلة يعجز عن وصفها، ويرغب في نقل ثقافة الدراجات بين أقرانه هنا من الشباب، ويحرص أيضاً على نقل ثقافة المجتمع الإماراتي وعكس صورته المشرفة في كل رحلاته ويتفق مع زملائه الرحالة بأن صفة الصبر ضرورية للرحال ولولاها لن يستطيع أن يكمل مسار رحلته.