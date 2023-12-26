«جائزة حمدان بن محمد للتصوير الضوئي».. عدسات الإبداع تعزز الاستدامة

التصوير لغة عالمية يتشارك فيها الأشخاص الإرث والثقافة وقيم الانسجام والتعايش من خلال الأعمال، وتحرص جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي على دعم المواهب البصرية وتشجيع المشاريع والمبادرات في مجالات الحفاظ على البيئة وصناعة الوعي الفني والثقافي المرتبط بالمستقبل الأخضر لكوكب الأرض، لذلك اختارت الجائزة محور الاستدامة لمواضيع الصور للدورة المقبلة.

أسلوب الحياة

((البيان)) التقت مجموعة من المصورين للحديث عن اختيار موضوع الاستدامة والذي يعزز مسارات التنمية المستدامة والوعي المجتمعي، وتحدثت المصورة فاطمة الموسى عن اختيار محور الاستدامة، وقالت: اختيار مواضيع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي ممتاز وتتماشى مع أهداف الدولة في ملف الاستدامة، ونحن كمصورين وفنانين نؤمن بأن الفن شريك أساسي في حلول الاستدامة، ومن هنا تأتي أهمية الصور الفوتوغرافية في التأثير على المجتمع باعتباره وسيلة لنقل الرسائل وإيصال الحقائق وكشف المشاهد المزعجة وزيادة الوعي حول قضايا الاستدامة، ما يلهم التفكير ويحفز على التغيير المستدام ويشجع على التحول نحو أسلوب حياة أكثر استدامة.

وفي السياق نفسه قال المصور عبدالله البقيش: منذ سنوات الجائزة تبهر وتفاجئ المشاركين بمواضيع المسابقة وهذا بحد ذاته تحدٍ كبير يكون على عاتق المصورين، لالتقاط أفضل الصور المناسبة لمحور الاستدامة إذا تم فهمه بشكل صحيح سيكون الناتج جميلاً من الأعمال الفنية خاصةً الصور المتعلقة بالطبيعة والحياة البرية.

ويؤكد المصور خالد الاستاد أن اختيار الجائزة لمواضيع مسابقاتها، وخاصة التركيز على الاستدامة، أمر بالغ الأهمية لتعزيز الوعي وتشجيع الحلول المبتكرة. وهو يعكس الالتزام بمواجهة التحديات المعاصرة وتعزيز المساهمات الإيجابية لمستقبل مستدام.