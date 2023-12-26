Wednesday, 27 December 2023 04:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«السامبا» يواجه الاستبعاد عن المشاركات الدولية

12/26/2023 7:25:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم (كونميبول) أنه والاتحاد الدولي (فيفا) لن يتسامحا مع أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للاتحاد البرازيلي ولن يترددا في إيقاف البرازيل إذا لم يتم إعادة إدنالدو رودريغيش إلى رئاسة الاتحاد، وأن القوانين واضحة وصريحة ولا يسمح بأي حال من الأحوال بتدخل قوى خارجية في مجال اختصاص الاتحادات المعنية.

وأقيل رئيس الاتحاد البرازيلي رودريغيش من منصبه في السابع من الشهر الجاري عقب قرار المحكمة الذي أبطل اتفاقاً سمح بانتخابه.

وتعتبر إقالة رودريغيش ضربة إضافية للكرة البرازيلية ومنتخب ((السيليساو)) الذي يمر بفترة صعبة على صعيد النتائج، مع إصابة نجمه نيمار وتعرضه لثلاث هزائم توالياً في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN26122023000110011019ID1107659720

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث