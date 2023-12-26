«السامبا» يواجه الاستبعاد عن المشاركات الدولية

أكد الاتحاد الأمريكي الجنوبي لكرة القدم (كونميبول) أنه والاتحاد الدولي (فيفا) لن يتسامحا مع أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للاتحاد البرازيلي ولن يترددا في إيقاف البرازيل إذا لم يتم إعادة إدنالدو رودريغيش إلى رئاسة الاتحاد، وأن القوانين واضحة وصريحة ولا يسمح بأي حال من الأحوال بتدخل قوى خارجية في مجال اختصاص الاتحادات المعنية.

وأقيل رئيس الاتحاد البرازيلي رودريغيش من منصبه في السابع من الشهر الجاري عقب قرار المحكمة الذي أبطل اتفاقاً سمح بانتخابه.

وتعتبر إقالة رودريغيش ضربة إضافية للكرة البرازيلية ومنتخب ((السيليساو)) الذي يمر بفترة صعبة على صعيد النتائج، مع إصابة نجمه نيمار وتعرضه لثلاث هزائم توالياً في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

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