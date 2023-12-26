انطلاق الفترة الثالثة لدبلوم الرخصة الآسيوية للمدربين

(MENAFN
- Al-Bayan)
انطلقت أمس الفترة الثالثة والأخيرة لدبلوم الرخصة الآسيوية للمدربين، التي ينظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي، ويشارك فيها 24 مدرباً من الأندية، من ضمنهم خميس إسماعيل لاعب منتخبنا الوطني، ومحمد ناجي جدو لاعب منتخب مصر السابق، وديفيد مارياني لاعب شباب الأهلي واتحاد كلباء السابق، وعبدالله راشد الشهياري لاعب نادي مسافي حالياً.
وتتضمن محاور هذه الفترة التي ستختتم 30 ديسمبر المقبل، مجموعة من المحاضرات المختصة باللياقة البدنية، التي تركز على عملية إحماء اللاعبين قبل انطلاق التدريبات والمباريات، وكيفية معرفة قدرة التحمل العضلي والبدني لكل لاعب.
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