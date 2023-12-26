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انطلاق الفترة الثالثة لدبلوم الرخصة الآسيوية للمدربين

12/26/2023 7:25:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

انطلقت أمس الفترة الثالثة والأخيرة لدبلوم الرخصة الآسيوية للمدربين، التي ينظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي، ويشارك فيها 24 مدرباً من الأندية، من ضمنهم خميس إسماعيل لاعب منتخبنا الوطني، ومحمد ناجي جدو لاعب منتخب مصر السابق، وديفيد مارياني لاعب شباب الأهلي واتحاد كلباء السابق، وعبدالله راشد الشهياري لاعب نادي مسافي حالياً.

وتتضمن محاور هذه الفترة التي ستختتم 30 ديسمبر المقبل، مجموعة من المحاضرات المختصة باللياقة البدنية، التي تركز على عملية إحماء اللاعبين قبل انطلاق التدريبات والمباريات، وكيفية معرفة قدرة التحمل العضلي والبدني لكل لاعب.

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