نوتنغهام يعمق جراح نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

عمق نوتنغهام فورست جراح مضيفه نيوكاسل، وألحق به الخسارة الثامنة له هذا الموسم بنتيجة 3-1 في افتتاح المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أمس، وبقي نيوكاسل بلا فوز في المباريات الثلاث الأخيرة في جميع المسابقات، علماً بأنه تعرض للخسارة خمس مرات في مبارياته السبع الأخيرة.

ويدين نوتنغهام فورست بفوزه إلى لاعبه الدولي النيوزيلندي كريس وود ((32 عاماً))، الذي سجل أهداف فريقه الثلاثة ((هاتريك 45+1، 53 و60)) بمواجهة فريقه السابق نيوكاسل، الذي انتقل منه الصيف الماضي. وكان السويدي إلكسندر إيزاك افتتح التسجيل لأصحاب الأرض ((23)) من ركلة جزاء.

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