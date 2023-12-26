شرودر يضع روشتة علاج النصر في فترة التوقف

أكد الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر، أنه بدأ وضع روشتة علاج أخطاء الفريق وخطة تصحيح مساره في أثناء فترة التوقف الطويلة التي ستستمر 53 يوماً قبل استئناف الدوري منتصف فبراير المقبل، مشيراً إلى أحقية فريقه في الفوز على نظيره الإمارات بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين بالرغم من الصعوبات التي واجهها.

فوز

ورسخ الفوز المثير على ((الصقور)) فكرة مواجهة النصر صعوبات عدة في أثناء اللعب ضد الفرق القريبة منه أو تحته في جدول الترتيب، فخسر العميد من بني ياس وخورفكان والبطائح وتعادل مع اتحاد كلباء، في المقابل ظهر الفريق بمستويات قوية أمام العين عندما فاز بهدف من دون رد، وتمكن من اختطاف التعادل من شباب الأهلي بالرغم من تأخره بفارق هدفين. واقتنص النصر الفوز من ((الصقور)) في 7 دقائق في آخر المباراة، حيث أدرك التعادل بواسطة رأسية مدافعه غوستافو في الدقيقة 89 ثم سجل الإيطالي غابياديني هدف الفوز من ضربة جزاء في الدقيقة 96.

دراسة

وأكد المدرب الهولندي وجود هذه الصعوبات في بعض المباريات، موضحاً أن الأمر يتطلب دراسة دقيقة لكل المشكلات التي يعانيها النصر ووضع الحلول المناسبة لعلاجها في فترة التوقف، موضحاً أن الفريق يحتاج إلى تقديم مستويات ثابتة في كل المباريات، وأضاف: لقد أظهرنا تطوراً من ناحية الأداء في جميع المباريات التي لعبناها، وحتى مباراة خورفكان لم نكن نستحق فيها الخسارة نظير الفرص العديدة التي أوجدناها وسيطرتنا على أغلب فترات المباراة.

وتابع: نثق بالعمل الذي نقدمه ونحن حريصون على مضاعفة الجهود، وستكون فترة التوقف فرصة مثالية لتطوير الأداء الفني والبدني للفريق.

تعاقد

وبخصوص إمكان تعاقد النصر مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ولا سيما على صعيد اللاعبين الأجانب، قال شرودر: لدينا تشكيلة متكاملة، ولكن هذا لا يعني أنه ليس هناك بعض النقائص، سنقوم بتحليل شامل ودقيق لمستوى الفريق وما قدمناه منذ بداية الموسم، وبناءً على أهداف الفريق في الفترة المقبلة، سنحدد احتياجاتنا من اللاعبين. وأعرب شرودر عن عدم رضاه عن ترتيب الفريق في الوقت الحالي وقال إنه لا يعكس طموحات النصر، ولذلك فهو يحتاج إلى عمل أكبر وتعديل بعض الأمور حتى يواصل مسيرته بنجاح في مرحلة الإياب.

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