«الآسيوي»: مبخوت يحمل آمال جماهير الإمارات في كأس آسيا

اعتبر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن علي مبخوت نجم وهداف منتخب الإمارات، يحمل آمال الجماهير الإماراتية في بطولة كأس آسيا، التي تستضيفها قطر يناير المقبل.

وسلط موقع الاتحاد الآسيوي الضوء على مبخوت باعتباره أحد النجوم الذين يستحقون المشاهدة في هذا المحفل الكروي القاري خلال تقرير صحفي موسع مدعم بالأرقام والإحصاءات عن النجم الإماراتي.

وقال التقرير: لا يوجد الكثير من اللاعبين في كرة القدم الآسيوية، ممن لديهم العديد من الأرقام القياسية الشخصية مع الأندية والمنتخبات، وكرة القدم المحلية والقارية مثل مبخوت البالغ من العمر 33 عاماً، الذي يسافر إلى قطر على أمل تحطيم أحد أهم الأرقام القياسية على الإطلاق.

ويملك لاعبان فقط سجلاً تهديفياً يفوق أهداف مبخوت ((9 أهداف)) في كأس آسيا، وهما الإيراني المعتزل علي دائي ((14 هدفاً))، والكوري الجنوبي لي دونج جوك ((10 أهداف)).

وتناول الاتحاد الآسيوي المسيرة التهديفية لمبخوت مع كأس آسيا التي استهلها في عام 2015 في أستراليا، وتسجيله 5 أهداف في تلك البطولة كان من بينها أسرع هدف في تاريخ البطولة بعد 14 ثانية فقط بشباك البحرين، ثم تسجيله 4 أهداف جديدة في النسخة التي استضافتها الإمارات عام 2019.

ألقاب

واستعرض التقرير ألقاب مبخوت خلال مسيرته، باعتباره أفضل هداف لناديه الجزيرة على الإطلاق، وأفضل هداف لدوري المحترفين الإماراتي، وأفضل هداف للمنتخب الوطني.

إضافة إلى قائمة من الألقاب الفردية من بينها هداف دوري المحترفين لمرتين، واللاعب المواطن الوحيد الذي حصل على هذه الجائزة، وهداف كأس آسيا عام 2015، وهداف كأس الخليج لمرتين، وهداف التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر برصيد 14 هدفاً.

قائمة

كما ذكر التقرير أن مبخوت يحتل المركز الرابع، في قائمة أكثر اللاعبين في العالم تسجيلاً للأهداف لمنتخباتهم الوطنية بإحرازه 84 هدفاً، حيث يأتي بعد كريستيانو رونالدو ((128)) هدفا، ليونيل ميسي ((106)) أهداف، وسونيل شيتري ((93)) هدفاً.

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