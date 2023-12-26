كايو: ما يقدمه الوصل ثمرة مجهود الجميع

أكد كايو كانيدو لاعب الوصل، أن ما يحققه فريقه هذا الموسم، ثمرة عمل ومجهود كبير من الجميع، وشدد على رغبته في اللعب لفترات أطول، ولكنه في الوقت نفسه أكد على احترامه لرؤية الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش، وعن سعادته بالمساهمة في قيادة الفريق للفوز على شباب الأهلي 2 - 1، في الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين، وتعزيز صدارة الفريق لترتيب الدوري بالوصول إلى 30 نقطة، قبل توقف الدوري.

وقال: سعيد بالفوز على شباب الأهلي 3 مرات على التوالي، وهو أمر صعب، خاصة في مباراتنا الأخيرة بالدوري، لأننا كنا ندرك مدى رغبة المنافس في تحقيق الفوز، بعدما فزنا عليه مرتين في ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وخاصة بعد تقدمه بهدف، وعندما سجلنا هدف التعادل، كانت لدينا الثقة الكبيرة في قدرتنا على تحقيق الفوز، والخروج بنقاط المباراة كاملة.

فرحة

وأضاف كايو كانيدو: أنا سعيد أيضاً، بمشاركتي في فرحة جماهير الوصل بما حققه الفريق حتى الآن، ونحترم المدرب ميلوش وقراراته، ونسعى إلى تنفيذ ما يطلبه في أرض الملعب، ولا يهم من يسجل طالما الوصل يفوز، والسر الأكبر في انتصارات الوصل حتى الآن، يكمن في روح العائلة التي يتحلى بها فريق الوصل، وصنعت الفارق في أرضية الملعب، رغم ضغط المباريات، وخوضنا أكثر من مواجهة صعبة خلال فترة قصيرة.

شعار

واختتم تصريحاته قائلاً: ((نسعى إلى الفوز في جميع مبارياتنا هذا الموسم، وفي المباريات القوية والصعبة أمام فرق مثل شباب الأهلي، يكون الشعار ((إذا لم تستطع الفوز، فحاول أن لا تنهزم))، وهو الأمر الذي نهدف إليه في كافة مبارياتنا، ومن بينها مواجهة شباب الأهلي الأخيرة، والتي واجهنا فيها فريقاً يتميز بسرعة الهجمات، وقوة خط الدفاع، ونتمنى أن تتواصل انتصارات الوصل، عندما نعود إلى المنافسة بعد فترة التوقف الطويل لمشاركة المنتخب في كأس آسيا في قطر)).

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