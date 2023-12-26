خالد القاسمي: هدفنا دعم رياضة المرأة العربية لدورها المتميز في التنمية الشاملة

أكد الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لـ ((دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات)) والتي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة 2 فبراير المقبل، حرص الشارقة على احتضان وتنظيم الفعاليات ذات البعد التنموي الاجتماعي، مشيراً إلى أهمية دعم وتطوير قطاع رياضة المرأة العربية، لما يمثله من دلالات على ثقافة ومواقف المجتمعات الراقية والمتقدمة، ولدوره الكبير في تمكين النساء والفتيات ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشارك فيها المرأة على مبدأ أفضلية القدرات والمواهب وتكافؤ الفرص.

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