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سلطان بن خليفة بن شخبوط يهنئ خالد بن حميد برئاسة «عربي الشطرنج»

12/26/2023 7:25:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

هنأ الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي بمناسبة توليه رئاسة الاتحاد العربي للشطرنج، للدورة الجديدة 2023 ـ 2027.

وأكد الشيخ سلطان بن خليفة، أن هذه الخطوة تعد تقديراً للجهود الكبيرة التي بذلها في خدمة اللعبة، مؤكداً ثقته بأن رئاسته للاتحاد ستضيف بعداً جديداً لتطوير اللعبة وتعزيز مكانتها في العالم العربي.

وأضاف: الكفاءة والخبرة التي يتمتع بها الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، ستسهم في رفع مكانة الشطرنج العربي، وتعزيز دوره على الساحة الدولية، ونتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة، ونرحب بالتعاون مع الاتحاد العربي للشطرنج تحت قيادته.

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