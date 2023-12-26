سلطان بن خليفة بن شخبوط يهنئ خالد بن حميد برئاسة «عربي الشطرنج»

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأ الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي بمناسبة توليه رئاسة الاتحاد العربي للشطرنج، للدورة الجديدة 2023 ـ 2027.
وأكد الشيخ سلطان بن خليفة، أن هذه الخطوة تعد تقديراً للجهود الكبيرة التي بذلها في خدمة اللعبة، مؤكداً ثقته بأن رئاسته للاتحاد ستضيف بعداً جديداً لتطوير اللعبة وتعزيز مكانتها في العالم العربي.
وأضاف: الكفاءة والخبرة التي يتمتع بها الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، ستسهم في رفع مكانة الشطرنج العربي، وتعزيز دوره على الساحة الدولية، ونتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة، ونرحب بالتعاون مع الاتحاد العربي للشطرنج تحت قيادته.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN26122023000110011019ID1107659713
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.