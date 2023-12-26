ولي عهد رأس الخيمة يقيم مأدبة غداء لضيوف مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن

أقام سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، مأدبة غداء، على شرف ضيوف مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ((السوان 2023 - 2024))، في نسخته الثالثة عشرة.

وكان سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي قد شهد فعاليات المهرجان، التي انطلقت، أول من أمس، على أرضية ميدان ((السوان)) في إمارة رأس الخيمة.

وكرم سموه الفائزين بمنافسات فئة الحقايق لمسافة 4 كلم، واستطاعت ((الظبي)) بشعار ناصر حمد بن سهيل الخييلي أن تنتزع كأس الحقايق الأبكار المفتوح، والمركز الأول بعد أن قطعت المسافة بزمن قدره 5:47:0، وفي الشوط الثاني وتحدي الجعدان طار ((شاهين)) لحمد مسلم حمد متعب العامري مع البندقية، والمركز الأول، وأنهى شاهين مسافة الشوط بزمن قدره 5:44:0.

وأشاد سموه باهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الكبير بهذا المهرجان السنوي، الذي يقام تحت رعاية سموه، ودعمه لمختلف الرياضات والفعاليات التراثية في الدولة، بهدف الحفاظ على تراث الآباء والأجداد، وتناقله بين الأجيال، مشيراً إلى أن سباقات الهجن تعد جزءاً من موروث دولة الإمارات، حيث كانت محل اهتمام المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. ورحب سمو ولي عهد رأس الخيمة بالضيوف المشاركين في سباقات المهرجان والحضور، الذين توافدوا لمتابعة هذا المهرجان السنوي المهم.

وأكد سموه أن المهرجان يحظى باهتمام كبير من قبل المهتمين بهذه الرياضة ومحبيها، وأصبح ملتقى سنوياً مهماً، يجتذب مشاركات واسعة من قبل ملاك الهجن من أبناء الدولة، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للتنافس في مختلف فئاته وللفوز بجوائزه القيمة، وأشار سموه إلى أهمية الحفاظ على رياضة سباقات الهجن، التي تعكس التراث الغني للدولة، كونها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعادات والتقاليد الأصيلة لأبناء الإمارات.

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