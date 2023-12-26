كأس تحدي دبي لكرة القدم تنطلق بمشاركة نخبة الفرق الآسيوية والأفريقية 26 يناير

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تقام خلال شهر يناير المقبل النسخة الأولى من ((كأس تحدي دبي لبطولة كرة القدم 2024))، بالشراكة بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، وبمشاركة نخبة من الفرق الآسيوية والأفريقية في النسخة الافتتاحية للبطولة التي ستعقد منافساتها خلال الفترة 26 حتى 28 يناير 2024.

ويشارك في الفعالية المميزة، والمنظمة من قبل ((جالوب جلوبال))، 4 فرق من السعودية ومصر والمغرب والصين، حيث سيتنافسون على ملاعب استاد آل مكتوم في نادي النصر بدبي، ضمن حدث من شأنه الإسهام في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة رئيسية لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية.

وتشهد المباراة الافتتاحية الجمعة الموافق 26 يناير 2024 مواجهة بين فريق الزمالك، بطل الدوري المصري 14 مرة ، ونادي الرجاء المغربي الفائز 3 مرات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم وكأس المغرب 8 مرات.

وفي اليوم التالي السبت، يواجه فريق ووهان ثري تاونز الصيني بقيادة البرازيلي ديفيدسون دا لوز بيريرا نظيره الأهلي السعودي الذي يضم روبيرتو فيرمينو، لاعب ليفربول السابق وأحد أبرز لاعبي الفريق، إضافة إلى المهاجم الفرنسي آلان سان ماكسيمان الذي انتقل من فريق نيوكاسل يونايتد إلى الأهلي بصفقة تبلغ قيمتها 25 مليون جنيه إسترليني في يوليو الماضي.

التزام بالتميز

من جانبه، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: ((يعد كأس دبي للتحدي 2024 إضافة قيمة إلى قائمة الفعاليات الرياضية عالمية المستوى التي تستضيفها دبي على مدار العام، كما تنسجم مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى جعل المدينة ضمن أفضل ثلاث مدن في العالم للأعمال والترفيه، وتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات الرياضية البارزة والمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة)).

بدوره، قال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: ((ستكون كأس تحدي دبي 2024 إضافة مهمة لقائمة الفعاليات الرياضية الدولية التي تستضيفها دبي في 2024، وهو العام الذي سيشهد سلسلة من الفعاليات الرياضية الدولية التي تتنوع ما بين مؤتمرات واحتفاليات بجوائز عالمية وبطولات تمتد على مدار العام المقبل، وسنعمل مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي على أن تكون بطولة ناجحة في جميع جوانب التنظيم)).

بدوره، قال إيفان موديا، الرئيس التنفيذي لشركة جالوب جلوبال: ((يسرنا الإعلان عن بطولة كأس دبي للتحدي، ونثمن تعاوننا مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي والذي أثمر إنجاز هذه الفعالية الرياضية المتميزة، ونتطلع إلى رؤية المشجعين في ملعب آل مكتوم في يناير المقبل)).

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