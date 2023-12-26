حرب غزة وفاعلية الدبلوماسية الإماراتية

توجت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها، وتحركاتها الفاعلة في مجلس الأمن الدولي بنجاحها في تمرير أول قرار من المجلس، منذ اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر، يدعو إلى ((اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية))، في خطوة تؤكد مجدداً كفاءة الدبلوماسية الإماراتية، وقدرتها على التعامل مع أصعب الملفات، وأكثرها تعقيداً بمهنية ومرونة كبيرة.

وظهرت كفاءة الدبلوماسية الإماراتية، التي يقودها بمهنية واقتدار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، في الخطوات التي اتخذتها لحلحلة التعقيدات المحيطة بالملف في مجلس الأمن، حيث تم تأجيل إصدار القرار أربع مرات متتالية، والدخول في مفاوضات معقدة، وصعبة مع مختلف الأطراف الفاعلة، ولا سيما الولايات المتحدة، لتجنب استخدام حق النقض ((الفيتو))، حتى تم التوصل إلى أفضل صيغة ممكنة ومقبولة لتمرير القرار، الذي يعد أول قرار ينص على السماح بإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل موسع وآمن ودون عوائق، كما تميز القرار بأنه تضمن آلية محددة وواضحة لتنفيذ بنوده، من خلال النص على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعيين كبير لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار، يكون مسؤولاً في غزة عن تيسير وتنسيق ورصد جميع شحنات الإغاثة الإنسانية المتجهة إلى القطاع.

كما استبقت الدبلوماسية الإماراتية خطوة التصويت بخطوة أخرى مهمة لإقناع أعضاء مجلس الأمن الدولي على التصويت، حيث نظمت البعثة الدبلوماسية الإماراتية في الأمم المتحدة زيارة لأعضاء مجلس الأمن الحاليين والقادمين إلى معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، بقيادة معالي السفيرة لانا نسيبة، تم خلال هذه الزيارة اطلاع أعضاء المجلس بشكل مباشر على الوضع الإنساني الصعب، الذي يعيشه الفلسطينيون في غزة، وشاهدوا بأعينهم تكدس الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية من دول العالم المختلفة، وعدم قدرتها على الدخول إلى القطاع لإغاثة المحتاجين، وهو ما كان له تأثيره المباشر والكبير في إقناع أعضاء المجلس بالتصويت على القرار.

كفاءة الدبلوماسية ليست مجالاً للبحث عن أدلة وبراهين للتدليل عليها، فقبل أيام أيضاً نجحت دبلوماسية المناخ الإماراتية، التي قادها معالي سلطان الجابر، رئيس مؤتمر ((كوب 28))، في تحقيق أكبر اختراق في مؤتمرات المناخ الأممية بالتوصل إلى ((اتفاق الإمارات)) التاريخي للمناخ في ختام المؤتمر، الذي استضافته الدولة في إكسبو دبي، حيث تمكنت الدبلوماسية الإماراتية من تحقيق توافق تاريخي بين 198 دولة من الدول الأطراف، من أجل مستقبل العمل المناخي، والحفاظ على البشرية وكوكب الأرض، وتوجيه دعوة غير مسبوقة للانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري، وتم التوصل إلى تحقيق هذا النجاح التاريخي، والاستثنائي بالرغم من حملة التشكيك، التي طالت الدولة طيلة أيام انعقاد المؤتمر في إكسبو، لتثبت الدبلوماسية الإماراتية أنها على قدر ثقة العالم فيها، وأنها قادرة على التعامل مع أصعب الملفات، والقضايا الدولية.

قرار مجلس الأمن الأخير بخصوص إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، الذي صاغته الإمارات، وإصرارها على تمريره رغم كل الصعوبات والتعقيدات، جاء نابعاً من إحساس الإمارات بالمسؤولية تجاه الأشقاء الفلسطينيين، وضرورة حماية المدنيين، ووقف دائرة الحرب، التي تفتك بأطفال غزة ونسائها وشبابها، ولا سيما مع دخول فصل الشتاء، حيث تزداد معاناة النازحين والمشردين، الذين لا يجدون مأوى لهم، وهو ما يؤكد مجدداً أن الإمارات دولة أفعال، وأنها تعمل بجد من أجل دعم الشعب الفلسطيني بشكل خاص، وحماية السلام والاستقرار في المنطقة والعالم بشكل عام، بالرغم من كل الأبواق، التي هاجمت الدولة، وحاولت التشكيك في مواقفها الداعم للفلسطينيين. لقد أصبحت الدبلوماسية الإماراتية مدرسة يحاول كثيرون التعلم من منها.