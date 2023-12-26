عندما يستحيل تحقيق الأهداف

دعا بابا الفاتيكان عشية عيد الميلاد إلى ((وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والبدء في مفاوضات سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين))، وذلك حقناً لدماء المدنيين، مضيفاً أنه و((قبل كل شيء يجب احترام حقوق الإنسان في غزة))، ومشدداً على ضرورة ((فتح ممرات إنسانية لمساعدة المحاصرين في القطاع، كما جدد دعوته للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، الذين تحتجزهم حركة حماس)).

وليست المرة الأولى، التي ينتقد فيها بابا الفاتيكان العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، وقد جاءت تصريحاته الأخيرة بعد قتل الجيش الإسرائيلي لامرأتين مسيحيتين لجأتا إلى كنيسة بغزة، وأثارت هذه التصريحات وسابقاتها سخط دولة الاحتلال.

والمأزق الكبير بالنسبة للإسرائيليين هو أن تصريحات بابا الفاتيكان لا تمثل الاستثناء، ونكاد لا نعثر على دولة واحدة في العالم قدمت مساندة لا مشروطة للعدوان على قطاع غزة والضفة الغربية، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تسعى جاهدة لتحصين إسرائيل ضد أي شكل من أشكال العقوبات الدولية، وهي لا تزال مصرة على تعطيل أي قرار أممي ملزم يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار، بدأت هي الأخرى وباعتراف جو بايدن تقدر أن مساندتها هذه عزلتها دولياً، فضلاً عن التململ، الذي أحدثته في صفوف الديمقراطيين، بما قد يؤثر على حظوظ بايدن في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

ولا يزال بنيامين نتنياهو يؤكد أن العدوان لن يتوقف إلا بتحقيق إسرائيل لكل أهدافها وتحقيق ((انتصار حاسم)) بدءاً بـالقضاء على ((حماس))، ومروراً بتحرير الرهائن، ووصولاً إلى ضمان عدم تكرار عملية ((طوفان الأقصى))، وهو ما جدده في حديثه لجنود الاحتلال، خلال زيارة تطمين واستعراض إلى قطاع غزة الاثنين الماضي.

وتأتي تصريحات نتنياهو الجديدة بعد تصاعد وتيرة المطالبات الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار، وهي مطالبات تتقاطع مع مطالب داخل إسرائيل صادرة بالأساس عن بعض اليسار، وعن عائلات الرهائن، الذين تحتجزهم ((حماس)).

ولا يبدو أن أي طرف قابل أو بإمكانه الدفاع عن العدوان الإسرائيلي على القطاع والضفة الغربية، والتي تسبب في استشهاد أكثر من 20 ألفاً وعشرات آلاف الجرحى، وتشريد مليوني من سكان غزة، والتدمير الممنهج للمساكن ولكل مقومات الحياة فيها والبنية الصحية، وقطع المواد الدوائية والإغاثية، إضافة إلى حملات التقتيل والاعتقالات، التي يقوم بها جيش الاحتلال في الضفة الغربية، وإلى العمل الإجرامي الذي يقوم به المستوطنون بغطاء رسمي مكشوف، ومعلوم أن الهدف المعلن هو الانتهاء من غزة أولاً ثم الانصراف إلى الصفة.

والواضح أنه لم يعد هناك فيما يبدو أي طرف دولي وإقليمي بإمكانه السكوت عن سقوط 300 شهيد يومي، أغلبهم من الأطفال والنساء والمدنيين العزل، وهو الأمر الذي بدأ يسبب الكثير من الحرج لجميع الأطراف، الشيء الذي دفع إلى إعلان أكثر من مبادرة لتجاوز المأزق، الذي تردت فيه المنطقة وإسرائيل، ومن ذلك المبادرة المصرية، التي بادر نتنياهو برفضها ويتوقع المراقبون أن لا تحظى كذلك بموافقة حركة ((حماس)).

ومثلما أن لدولة الاحتلال أجندة ترتبط بالحد الأقصى، أي إنهاء العمل بقرارات الشرعية الدولية، والتصفية النهائية للقضية الفلسطينية، والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية، وهو أمر لا يخفيه قادة إسرائيل، فإن لحركة ((حماس)) أجندتها هي الأخرى، والمطالبة بتحرير كامل فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر.

ومع وجود فوارق جوهرية ومبدئية بين رؤية الجلاد ورؤية الضحية، الذي يرزح تحت نير الاحتلال، فإن هذه الأهداف من الطرفين على اختلافها وتناقضها المعلن هي التي تمثل الأرضية الموضوعية للالتقاء الانتحاري بين الطرفين، وإطالة أمد العدوان الإسرائيلي واستمرار الاحتلال ومعاناة الشعب الفلسطيني، وهو وضع لا يمكن تجاوزه إلا بزوال الأضداد، كما أكدت ذلك شواهد التاريخ أو بالجنوح إلى السلام والقبول القسري بالاحتكام إلى القاعدة القانونية، التي تمثلها الشرعية الدولية على جورها في حق الفلسطينيين.

وكما أن الحرب أو العدوان هو مواصلة للسياسة بطرق أخرى فإن السلام واحتمال تحقيقه هو نتيجة منطقية لعدم تحقيق الأهداف العدوانية والحربية ميدانياً أو لاستحالة ذلك، وهو ما يفرض التعاطي مع المعطيات الواقعية حتى وإن كانت ضد أهوائنا ورغباتنا وقناعاتنا.