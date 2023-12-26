التعامل مع الآخرين، علم أم فن؟ سؤال يداهمني كلما أمعنت التفكير في العلاقات الاجتماعية، وما تتطلبه من مهارات مختلفة مستمدة من خبراتنا ووعينا بأهميتها للإنسان الذي يوصف بأنه ((كائن اجتماعي بطبعه)).

وفي الواقع يجمع التعامل مع الآخرين بين الفن والعلم، ولذلك فهو من المهارات الحياتية التي يجب اكتسابها منذ الطفولة، كون علاقة الفرد وتفاعله مع محيطه تتميز بمستوى عالٍ من الذكاء الاجتماعي الذي ينقسم إلى شقين، الأول هو القدرة على معاينة الآخرين، والثاني القدرة على التكيف والاستجابة للمواقف الاجتماعية.

ولكل فرد منا جانبان أحدهما يستحق النقد بينما الآخر ينال عنه المدح، ولكل واحد منهما دوره في تعزيز قدرة الفرد في تعامله وتفاعله مع الآخرين، ولذا يفضل دائماً البحث عن الجانب الإيجابي في الشخصية، وممارسة النقد الإيجابي في تفاعلنا مع الآخرين، فذلك يمنحنا الموضوعية والمرونة.

ومع مرور الأيام، تتكشف أمامنا نوعية الشخصيات التي نتعامل معها، فثمة الصعبة، المتهكمة، الذكية، المغرورة، المتسلطة، اللطيفة والثرثارة وغيرها، ولكل منها طريقة تعامل، وبرغم ذلك يظل التواضع ومعرفة حدود إمكانياتنا وقدرتنا على التأثير بمثابة الحل الأمثل في التعامل مع مختلف أنواع الشخصيات، ما يتطلب منا أحياناً إثراء قاموسنا اللغوي بكلمات طيبة وجميلة تمكننا من فتح قلوب معظم من نتعامل معه.

التفاعل مع الآخرين يتطلب سعة في الأفق وعدم الخضوع للمشاعر الذاتية أو التعصب لرأي، او القبول بأي شيء على أنه نتيجة نهائية وحتمية.

مسار:

التعامل مع الآخرين فن ومهارة يجيدها البعض بينما يفقدها البعض الآخر.