ديوان راشد.. إحياء مآثر الأجداد

في سيرته الذاتية الرائعة (قصتي: 50 قصة في خمسين عاماً)، وبمداد الوفاء وعبقرية الفنان يرسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، صورة عميقة التأثير للسلوك الأخلاقي لجده طيب الذكرى الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، رحمه الله، ذلك الرجل الذي قاد رحلة البحث عن دبي الحديثة، ووضع ملامح الحكم الرشيد فيها حين فتح أمامها آفاق التجارة، وأدخل الكهرباء، وتضاعف في عهده عدد سكان دبي ثلاث مرات، غير أن أكبر مناقبه وأعظم إنجازاته، بحسب عبارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كانت سيرته وعلاقته مع شعبه، كان يحبهم ويحبونه، ولم يحكم، رحمه الله، بالخوف بل بالمحبة والرحمة، ثم يذكر تلك اللحظات المؤثرة حين أسلم هذا القائد النبيل روحه بعد صلاة الفجر، وكيف كان الرجال والنساء ينتحبون وهم يودعون هذا الفارس الرحيم، وكيف أن الجموع الغفيرة ودعته إلى مثواه الغفير، ليعلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على هذا المشهد بعبارة تلخص سيرة آل مكتوم مع شعبهم الذي يحبهم حين قال: ((علمتنا خدمة الناس يا أبا راشد، رحمك الله)).

وعلى خُطى هذا الفارس النبيل من فرسان مكتوم، سار وارث مجده طيب الذكرى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، ذلك الرجل الذي تعجز الكلمات عن تعداد مناقبه، التي رسخت ذكراه الطيبة في وجدان شعب الإمارات، وبذل في سبيل رفعة دبي من الجهود الكبرى ما جعله يفوز بمحبة أهلها، الذين يعترفون بلسان الحال والمقال: إنه هو مهندس دبي وباني نهضتها الحديثة، حيث امتاز بالجرأة في اتخاذ القرارات ومسابقة الظروف في جعل دبي وجهة عالمية، لكن هذا الانخراط في العمل لم يكن على حساب إنسانيته الفريدة، والتي قص طرفاً رائعاً منها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في سيرته الذاتية (قصتي)، حيث سلط الضوء على الحس الأخلاقي الرفيع، الذي كان يسوس به والده الحياة السياسية والإدارية في دبي، ويؤكد عمق علاقته بشعبه، من خلال صهر المسافة بينه وبينهم، فقد كان قريباً منهم، وكان ديوانه في قصر زعبيل هو ملتقى رجالات دبي بعيداً عن بروتوكولات الحكم وتقاليد الترتيبات، لا بل يذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جولة والده الصباحية على حصانه الصقلاوي على مرافق الحياة في دبي، وكيف كان يباسط المهندسين والعمال التنفيذيين، ويشاركهم مهمة الارتقاء بدبي، من خلال المشاركة الفعلية، وليس من خلال نافذة عاجية في قصر شامخ البنيان.

كان لهذا السلوك النادر من لدن الشيخ راشد بن سعيد، رحمه الله، أعمق الأثر في بناء شخصية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي حمل مبادئ والده وقيم أجداده، وجعلها واحدة من أهم المدارس، التي أثرت في بناء شخصيته الذكية الجسورة، وتجلى ذلك في طبيعة علاقته مع أبناء شعبه، حيث ظل عميق الشعور بالقرب منهم، وفتح لهم أبواب الوصول إليه، فضلاً عن الجلسات الأسبوعية، التي يجتمع فيها أهل الرأي والمشورة من رجالات دبي، مؤكداً مواصلة السيرة والمسيرة، التي اختطها آل مكتوم، منذ بزوغ نجم دبي، الذي لا يزداد على مرور الأيام إلا توهجاً، وإن القلم ليقف عاجزاً عن إحصاء المواقف، التي تؤكد عمق العلاقة بين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وأبناء شعبه، فهم أكبر همومه، ومن أجل سعادتهم واصل سهر الليل بتعب النهار، يفرح بفرحهم، ويؤلمه أن يرى فيهم ما يوجع القلب، وما زال على هذه السيرة الحميدة في ترسيخ مقاليد الحكم القائم على الصدق والبساطة والعلاقة الطيبة بين القائد وشعبه.

ولأن ((مَنْ أشبه أباه فما ظلم)) فقد سار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، حفظه الله، على خُطى والده الكبير، وصَهر المسافة بينه وبين مواطني دبي، فكان القريب منهم بأخلاقه الرفيعة، قد سكن في أعمق قلوبهم، بسبب ما عُرف به من نبل الأخلاق ولطف التعامل مع أبناء شعبه، وها هو يُعيد سيرة آبائه وأجداده حين أشرع ديوان قصر زعبيل لأبناء الوطن في سبيل تجفيف منابع الروتين وعقبات البروتوكول، وتجسير المسافة بين المواطن والمسؤول، وعبر عن غبطته بهذا اللقاء من خلال تدوينة عابقة بالمحبة كتبها على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، يؤكد فيها حرصه على لقاء كبار رجال الدولة والمواطنين في نفس المكان، الذي كان جده طيب الذكرى يلتقي فيه أبناء شعبه، لمناقشة أهم القضايا والمواضيع في مسيرة دبي، فضلاً عن الاطلاع على أبرز المشاريع، التي تنهض بها الحكومة، مؤكداً أن سر قوة دبي ونجاحها الدائم هو بسبب هذا التواصل المباشر بين القيادة ورجال الدولة والمواطنين، لأن هموم المواطنين هي الهاجس، الذي لا يفارق سموه، فهي على رأس أولويات الحكومة، مستلهماً النظرات السديدة لوالده رفيع المقام، الذي علم أبناءه الكرام أنهم من الناس، ويعملون من أجل الناس الذين أحبوهم، ووضعوا أيديهم في أيدي قادتهم من أجل بناء دبي، والارتقاء بها حاضراً ومستقبلاً.

كبيرة هي دبي بهؤلاء القادة الفرسان، الذين نذروا حياتهم لخدمة الوطن، وتأمين أفضل أنماط الحياة للمواطنين، وستبقى دبي واحة أمن وتقدم وازدهار، في ظل هذه القيادة المتفانية في حب دبي خاصة، وحب الإمارات كلها، محافظة على سيرة الأجداد ومسيرة العمل والبناء.