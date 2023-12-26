ربما يراودك سؤال يقول: هل للبطولة أعراض؟ وهل تصيب فريقاً بعينه للدلالة على أنه البطل المنتظر أكثر من غيره؟ وللإجابة أقول لك نعم، والدليل ما حدث في مباراة القمة بين شباب الأهلي والوصل مؤخراً، وحسب مشاهدتي في تلك المباراة تحديداً أقول لك إن أعراض البطولة لا تصيب الوصل فقط بل أيضاً تهاجمه، وتعالَ معي لننظر ماذا حدث:

أولاً: إن هذا الديربي كان سيفصل بين الفريقين الأول والثاني، ومن منهما سيمسك بالصدارة، قد فاز بها الوصل وهو في أسوأ حالاته، وخسرها شباب الأهلي وهو في أحسن حالاته!

ثانياً: صدق أو لا تصدق أن الوصل كان في حالة إغماء كروي، إذا جاز التعبير، لمدة الـ38 دقيقة الأولى من عمر المباراة، وكان من الممكن أن يسجل فيها شباب الأهلي أكثر من هدف ولا يكتفي بهدف السبق الذي سجله ولم يسجل غيره، رغم أنه كان في حالة تألق عليا، في مقابل حالة هبوط جماعي من كل فريق الوصل!

ثالثاً: أن الوصل سجل هدف التعادل الذي انتهى به الشوط الأول من جملة صحيحة كانت الوحيدة في هذا الشوط واستغل فيها خطأ من أحد المدافعين، وما كانت حالته توحي بقدرته على التسجيل لولا هذا الخطأ!

رابعاً: أن حالة الوصل لم تتحسن تسبياً إلا بعد ((دش بارد)) على ما يبدو من مدربهم في استراحة ما بين الشوطين، إضافة إلى قراره بنزول اللاعب كايو في توقيت مناسب ليعوض جزءاً من تأثير غياب ليما، وهو كما هو معروف، القلب النابض لفريقه، في مقابل تغييرات لم تكن موفقة من مدرب شباب الأهلي.

خامساً: أن هدف الفوز الذي سجله البديل كايو كان فيه الكثير من التوفيق، فقد استخدم جسمه لكي يستحوذ على التمريرة البينية المرسلة إليه، ونجح لينفرد ويسجل في الوقت الصعب الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

لكل هذه الأسباب وغيرها أقول إنها أعراض البطولة التي تكافئ الوصل على أدائه المتميز هذا الموسم الذي أصبح فيه الفريق الوحيد الذي لم يخسر، والفريق الوحيد الذي فاز على كل منافسيه: العين، شباب الأهلي، والشارقة، هذا إضافة إلى أن الفوز الأخير على شباب الأهلي، هو الثالث له على التوالي خلال هذا الموسم، وهو أمر نادر الحدوث!

كلمة أخيرة

إذا كان ((الجنرال حظ)) قد ساند الوصل في مباراته الأخيرة أمام شباب الأهلي، فالحظ غالباً لا يساند إلا من يستحق، وقد قدم الوصل على مدار 12 جولة ما لم يقدمه غيره، وأصبح في كل الأحوال بطلاً للشتاء قبل موعده، وبحماية خمس نقاط كاملة، تفصله عن العين الذي قفز للمركز الثاني، تاركاً شباب الأهلي خلفه في المركز الثالث.