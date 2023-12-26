وظائف غريبة لم تسمع بها!

في بلادنا، يعرف معظم الناس الوظائف التي سيعملون فيها منذ اللحظة التي يختارون فيها تخصصاتهم الجامعية، والتخصصات والوظائف التي ينخرط فيها معظمنا هي من ذلك النوع التقليدي أو المنتشر أو المتعارف عليه، وقد أزيد فأقول: إن هناك تخصصات تضمن وظائف ذات مكانة اجتماعية، ودخلاً مادياً مضموناً يفضلها الكثيرون كذلك!

هناك أيضاً كثير من العائلات التي تدور بين أفرادها وظائف ومهن بعينها، تبدو وكأنها إرث عائلي، كمهنة المحاماة أو الطب والتجارة والقضاء والسياسية.. إلخ، والحقيقة أن توارث الوظائف كان ذات يوم حالة اجتماعية معروفة في بعض بلدان أوروبا ما قبل الثورات وإقرار الأنظمة الديمقراطية، كفرنسا مثلاً التي عد توارث وشراء الوظائف المرموقة شكلاً اجتماعياً دارجاً، ودليل فساد إداري في فرنسا ما قبل الثورة!

مع تحولات المجتمعات، وتغير كل شيء في حياة البشرية، ظهرت مهن ووظائف لم تكن معروفة أو حتى مقبولة ذات يوم، لكن هناك من الوظائف ما لن يخطر على بالك عزيزي القارئ، وبالتأكيد لن تفكر في التقدم لها مهما كانت حاجتك ماسة للعمل، كما أن هناك وظائف لم تخطر ببالك يوماً، لكنها ستداعب خيالك حتماً ما إن تسمع بها، وبالرغم من ذلك، فهي صعبة المنال جداً!

أغرب وظيفة لن تفكر فيها هي أن تعمل مدرباً للتماسيح مثلاً مطلوب منك أن تضع رأسك بين فكي تمساح، أو منظفاً لأماكن ومسارح وقوع الجريمة تغسل آثار الدماء وتزيل الأشلاء والقتلى إن وجدوا، والأغرب وظيفة شمام الإبطين في شركات إنتاج منتجات إزالة العرق للتأكد من فاعلية المنتج، أما الوظيفة الحلم فهي أن تعمل مسافراً حول العالم بالمجان لتقييم الفنادق والمنشآت السياحية حول العالم لتجربة ما تقدمه شركتك من خدمات.

تقول بعض الأمثال: إن المحتاج يركب الصعب، ويقول البعض: إن عمل الإنسان بأي وظيفة أفضل من جلوسه عاطلاً بلا عمل، وعليه فإن المضطر لا بد أن يقبل بأية وظيفة.. فهل تتفقون؟