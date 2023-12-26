لن تعودوا كما كنتم

بالتأكيد، غزة لن تعود كما كانت قبل الاجتياح الإسرائيلي الهمجي، كما قال نتنياهو والمتطرفون من الوزراء والمستوطنين، غزة ستعود إلى الوراء قروناً وليس سنوات، خرائب وأوبئة وكلاب سائبة تقتات من مخلفات الذين رحلوا، ومأساة بشرية للذين تحولوا من سكان بيوت مبنية ومجهزة إلى باحثين عن خيام وعطايا تصلهم بأمر المعتدي وشروطه، وبالكميات التي يحددها، وستختفي حماس، ولن تكون هناك ((كتائب القسام))، ولن تخرج الصواريخ من تحت الأنقاض، وسيبحث ((هنية)) عن منتجع في مكان ما، ومعه كل من يسمون بالقادة، وقد يبني جيش الاحتلال مستوطنات في ((جباليا)) و((خانيونس)) والشمال والوسط والجنوب.

وماذا بعد ذلك كله؟

أقول لكم، الوضع في إسرائيل أيضاً لن يعود كما كان قبل حرب الإبادة التي لا يريد قادتها إنهاءها، مشاريع السلام ستعود إلى الوراء نصف قرن أو أكثر، فالسلام لا يفرضه الدم والقتل، والسلام بحاجة إلى تغيير واضح وملموس في السلوك العدائي، والسلام يريد عقلاء وليس مغامرين منتفعين، فالدم يجر دماً، والقتل يولد قتلاً، والتطرف ينتج تطرفاً، وحماس هذه لم تظهر إلا في الألفية الجديدة، أما في ستينيات وسبعينيات القرن السابق، وحتى الثمانينيات، كان الشيوعيون هم الأكثر تشدداً وتطرفاً، ومن بعدهم ظهر الإخوان وأتباعهم، فقط لأن إسرائيل كانت تدار من قبل اليمين المتطرف، وعندما ظهر من بينهم شخص قبل بالسلام مع الفلسطينيين قتل على يد متطرف محرض من ذلك اليمين، واليوم يعاد المشهد مرة أخرى، وبعد حماس ستلملم فلسطين جراحها، ولن تغيب عن ذاكرة أطفال اليوم صور المجازر والدمار والتشريد الجديدة، وستخرج من المأساة إرادة وطنية أكثر فاعلية وأشد تمسكاً بحقوقها.

إنها عودة إلى الوراء تشارك الجانبان في التخطيط لها، الإخوان في غزة، واليمين المتحالف في إسرائيل، والخيار سيكون بيد الذين يريدون السلام، وهو واحد لا ثاني له، ((حل الدولتين))، أما البديل فهو ما نشهده أمامنا الآن.