«أمنكس» تكشف عن حلول تجمع بين الذكاء الاصطناعي الحواري والتوليدي

أطلقت أمنكس إنترناشيونال للحلول والخدمات الرقمية حلولاً مبتكرة للذكاء الاصطناعي الحواري التوليدي للمحتوى – وهي تقنية متقدمة تدمج بين إمكانات الذكاء الاصطناعي المولد للمحتوى والذكاء الاصطناعي الحواري معاً.

تجمع الحلول المبتكرة بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والمعالجة اللغوية الطبيعية، ما يتيح لها تعزيز الكفاءة التشغيلية وتمهيد الطريق إلى المستقبل حيث يمكن للأنظمة الذكية التطور والابتكار ذاتياً.

وقال وليد جمعة، الرئيس التنفيذي لدى أمكنس إنترناشيونال: تمثل حلول الذكاء الاصطناعي للمحادثة التوليدية مزيجاً قوياً من التقنيات المتطورة التي تهدف إلى إحداث ثورة في التفاعلات المؤسسية.. فهي تعد بمثابة محرك للمعالجة اللغوية العصبية الذي يدعم أكثر من 45 لغة، مما يعني أنها ستلعب دوراً بالغ الأهمية في مجال المساعد الافتراضي الذكي.