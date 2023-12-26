Wednesday, 27 December 2023 04:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«أمنكس» تكشف عن حلول تجمع بين الذكاء الاصطناعي الحواري والتوليدي

12/26/2023 7:25:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلقت أمنكس إنترناشيونال للحلول والخدمات الرقمية حلولاً مبتكرة للذكاء الاصطناعي الحواري التوليدي للمحتوى – وهي تقنية متقدمة تدمج بين إمكانات الذكاء الاصطناعي المولد للمحتوى والذكاء الاصطناعي الحواري معاً.

تجمع الحلول المبتكرة بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والمعالجة اللغوية الطبيعية، ما يتيح لها تعزيز الكفاءة التشغيلية وتمهيد الطريق إلى المستقبل حيث يمكن للأنظمة الذكية التطور والابتكار ذاتياً.

وقال وليد جمعة، الرئيس التنفيذي لدى أمكنس إنترناشيونال: تمثل حلول الذكاء الاصطناعي للمحادثة التوليدية مزيجاً قوياً من التقنيات المتطورة التي تهدف إلى إحداث ثورة في التفاعلات المؤسسية.. فهي تعد بمثابة محرك للمعالجة اللغوية العصبية الذي يدعم أكثر من 45 لغة، مما يعني أنها ستلعب دوراً بالغ الأهمية في مجال المساعد الافتراضي الذكي.

MENAFN26122023000110011019ID1107659702

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث