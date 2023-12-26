العراق: القصف الأمريكي لمواقعنا عمل عدائي

نددت بغداد أمس بالقصف الأمريكي الذي استهدف مواقع عسكرية عراقية تقول واشنطن إنها تضم موالين لإيران، وتقف خلف هجمات على القواعد الأمريكية في المنطقة.

وقد استنكرت حكومة العراق الهجوم ووصفته بأنه ((عمل عدائي)) استهدف مواقع عسكرية عراقية، وقالت إنه أدى إلى مقتل جندي وإصابة 18 آخرين.

واعتبرت الحكومة العراقية أن ((ما جرى فجر أمس من استهداف مواقع عسكرية عراقية من قبل الجانب الأمريكي تحت عنوان الرد، وأدى إلى استشهاد منتسب وإصابة 18 آخرين، بينهم مدنيون، هو فعل عدائي واضح وغير بناء، ولا يصب في مسار المصالح المشتركة طويلة الأمد في بسط الأمن والاستقرار)).

وأضاف البيان أن ((هذه الخطوة تسيء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وستعمل على تعقيد سبل الوصول إلى تفاهمات عبر الحوار المشترك لإنهاء وجود التحالف الدولي، وهي، قبل كل شيء، تمثل مساساً مرفوضاً بالسيادة العراقية)).

وكان البيت الأبيض قال أمس إن الجيش الأمريكي استهدف 3 منشآت تابعة لميليشيا في العراق، رداً على هجوم طال قاعدة عسكرية للتحالف الدولي في شمال العراق، وأدى لإصابة 3 عسكريين أمريكيين أحدهم حالته خطرة.

وأحصت واشنطن حتى الآن 103 هجمات ضدّ قواتها في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر الماضي.

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