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الخارجية الفلسطينية تطالب بالإعلان رسمياً عن انتشار المجاعة في غزة

12/26/2023 7:25:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس الأمم المتحدة الإعلان رسمياً عن انتشار المجاعة في غزة بسبب الحرب الإسرائيلية.

وأشارت في بيان إلى أن ((جميع التقارير الصادرة عن الجهات الدولية والأممية المختصة بقضية الغذاء تفيد أن المواطنين في غزة يعانون نقصاً عاماً وحاداً في الغذاء)).

وأوضحت أن تلك التقارير ((تؤكد على انتشار الجوع على نطاق واسع بين الأسر الفلسطينية التي تمضي أياماً كاملة دون الحصول على أي طعام، وأن أكثر من نصف مليون شخص يتضورون جوعاً)). وتابعت الخارجية أن ((4 من كل 5 جائعين في العالم يتواجدون في غزة كما قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأن 95 في المئة من أطفال قطاع غزة لا يتوفر لهم الحليب والمواد الغذائية )).

الخارجية الفلسطينية أشارت إلى أن ((1.9 مليون نازح يتواجدون في مراكز الإيواء يتعرضون لجوعٍ شديد، وأن 50 ألف امرأة حامل في مراكز الإيواء بلا ماء ولا دواء ولا رعاية صحية)).

وقالت: ((ما يتعرض له شعبنا في غزة في هذا الإطار ليس جوعاً وتجويعاً فقط وإنما هو مجاعة حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى تهدد حياة المواطنين لخطر الموت جوعاً)).

وتابعت: ((نطالب الأمم المتحدة الإعلان رسمياً عن أن قطاع غزة يعاني من مجاعة حقيقية تهدد حياة المواطنين بالموت)).

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