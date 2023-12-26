إسرائيل تصعّد وسط وجنوب القطاع وحصيلة القتلى إلى 21000

رغم كل الدعوات والتحذيرات الدولية من استمرار العمليات القتالية الإسرائيلية في قطاع غزة والهجوم الذي تسبّب لحدّ اليوم بمقتل ما يقارب 21000، إلا أن إسرائيل أكدت أن عملياتها قد تستمر لعدة أشهر، بالتزامن مع تعرض قطاع غزة لقصف مكثف براً وجواً وبحراً شمل جنوب القطاع ووسطه وشماله.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أمس إن الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة حماس في غزة ستستمر على الأرجح لعدة أشهر.

وأضاف هاليفي للصحفيين، في بيان بثه التلفزيون على الحدود مع غزة: ((ستستمر الحرب شهورا كثيرة وسنستخدم أساليب مختلفة للحفاظ على إنجازاتنا لفترة طويلة)). وقال هاليفي: ((لا حلول سحرية ولا طرق مختصرة لتفكيك منظمة إرهابية، بل قتال حازم ومتواصل.. سننال من قيادة حماس أيضا، سواء استغرق هذا أسبوعا أو شهورا)).

قصف مكثف

وذكرت تقارير إعلامية ان قصفاً إسرائيلياً استهدف جمعية الهلال الأحمر في خان يونس وألحق دماراً كبيراً بالمبنى وأضراراً جسيمة بمستشفى الأمل الطبي. فيما ألقت الطائرات الإسرائيلية منشورات تحذر الناس من مغبة العودة شمالاً.

كما شهدت الساعات الماضية، قصفاً مدفعياً مكثفاً على مناطق شرق رفح وأحياء وسط وجنوب خان يونس. وشهدت أيضاً المناطق القريبة والمحيطة بمستشفى ناصر في خان يونس، أكثر من 7 غارات جوية، وشنت الطائرات الإسرائيلية هجمات على مخيم المغازي، أسفرت عن قتلى وعدد من المنازل والبنية التحتية.

وأدت الضربات على مخيم المغازي في وسط قطاع غزة إلى سقوط ما لا يقل عن 70 قتيلاً بحسب وزارة الصحة في غزة، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه ((يتحقق من الحادث)). وقصفت الزوارق الحربية، منطقة غرب النصيرات، والمناطق القريبة من غرب دير البلح، فيما قصفت المدفعية مناطق شرق مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 20 ألفاً و915 قتيلاً و54 ألفاً و918 مصاباً، منذ 7 أكتوبر الماضي. وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة: ((إن الجيش الإسرائيلي ارتكب خلال 24 ساعة الماضية نحو 18 مجزرة بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 241 قتيلاً و382 إصابة)).

وأعرب عن ((الخشية من أن يكون استهداف محيط مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة هو تكرار للسيناريو الذي نفذه الجيش ضد مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة ومستشفيات شمال القطاع)).

معارك

ووقعت معارك ضارية واشتباكات عنيفة على عدة محاور تقودها فصائل فلسطينية في مخيم جباليا، ومناطق الشيخ رضوان، والزيتون، وجحر الديك بشمال قطاع غزة، حيث تم استهداف دبابتي ميركافا شرق مخيم البريج وإيقاع 8 من جنود إسرائيل بين قتيل وجريح في تفجير فتحة نفق شرق مخيم البريج.

قلق أممي

في الأثناء، أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها البالغ حيال القصف الإسرائيلي المتواصل على وسط قطاع غزة وحضّت القوات الإسرائيلية على اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين.

وقال المتحدث باسم مفوضيّة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان سيف ماغانغو في بيان: ((نشعر بقلق بالغ حيال قصف القوات الإسرائيلية المتواصل لوسط غزة.. يتعيّن بأن تمتثل جميع الهجمات بشكل صارم بمبادئ القانون الإنساني الدولي بما في ذلك التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات)).

منشورات

إلى ذلك، ألقت الطائرات الإسرائيلية منشورات تحذر الناس من مغبة العودة شمالاً. وكتب على هذه المنشورات الحرب لم تنته بعد والعودة إلى الشمال ممنوعة وخطرة جداً، في خطوة لمزيد تكريس مخططاتها لتكريس التهجير القسري للفلسطينيين من منازلهم.

ورغم تراجع الحكومة الإسرائيلية، عن تصريحاتها السابقة عند بداية حربها في غزة، بشأن تهجير فلسطينيي غزة إلى مصر بعد رفض حازم وغضب مصري كبير، إلا أن متابعين يرون أن السيناريو الإسرائيلي، بالتهجير القسري للفلسطينيين لايزال قائماً، بل انه يمثل هدفاً رئيسياً لإسرائيل في حربها الدائرة في غزة.

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