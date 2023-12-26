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الضفة الغربية..مقتل شابين برصاص الجيش الإسرائيلي

12/26/2023 7:25:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت الصحة الفلسطينية أمس عن مقتل شابين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الفوار بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، بحسب ((وكالة أنباء العالم العربي)).

وقال شهود إن قوة إسرائيلية اقتحمت أمس المخيم، واندلعت مواجهات بالحجارة مع مجموعة من الشبان الفلسطينيين. وبحسب الشهود، فإن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص باتجاه المتظاهرين.

وشنت قوات إسرائيلية الليلة قبل الماضية، عملية عسكرية في مدينة طولكرم ومخيم نور شمس بالضفة الغربية. وقال شهود إن قوة إسرائيلية فجرت منزلاً في المخيم.

إلى ذلك، اعتقل الجيش الإسرائيلي أمس النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقال غسان جرار لوكالة الصحافة الفرنسية إن جنود الجيش الإسرائيلي ((اعتقلوا زوجتي خالدة)) بعد أن اقتحموا منزل العائلة في رام الله ((وكسروا الباب عند الساعة الخامسة صباحاً)).

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