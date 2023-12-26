واشنطن ترفض تزويد إسرائيل بمقاتلات إضافية

كشف تقرير إسرائيلي، أمس، أن الولايات المتحدة ترفض طلب إسرائيل الحصول على طائرات مقاتلات حربية إضافية من طراز ((أباتشي)).

وجاء التقرير رغم التأكيد على أن حجم المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لإسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي، ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ حرب أكتوبر عام 1973.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن ((الجيش الإسرائيلي طلب طائرات هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي من الولايات المتحدة، ولكن تم رفض الطلب حتى الآن)).

وأضاف: تم تقديم الطلب إلى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في الأسابيع الأخيرة، كما أوضح الجيش في طلبه أنه استخدم مروحياته الهجومية من طراز أباتشي في قطاع غزة، وللقيام بعمليات ضد أهداف إرهابية في جنوب لبنان وفي الضفة الغربية، بحسب الموقع العبري.

ووفقاً لموقع واينت، يمتلك الجيش الإسرائيلي سربين فقط من طائرات الهليكوبتر أباتشي وهما السرب 190 والسرب 113، ويقومان بعمليات على مدار الساعة في غزة منذ بداية الحرب.

إلى ذلك، قال مصدر أمريكي، لشبكة ((سي إن إن)) الأمريكية إنه من المتوقع أن يجتمع أحد المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع مسؤولي الإدارة الأمريكية خلال الساعات المقبلة.

وأضاف المصدر أن رون ديرمر، الذي يعتبر أحد أقرب المقربين لنتنياهو، من المقرر أن يجتمع مع مسؤولين من البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية لمناقشة المرحلة التالية من الحرب في غزة. ومن المتوقع أن يلتقي ديرمر بمستشار الأمن القومي جيك سوليفان، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، وأعضاء في الكونغرس، وفقاً لموقع أكسيوس، الذي كان أول من أورد عن الاجتماعات. وديرمر عضو في حكومة الحرب الإسرائيلية وعمل في السابق لسنوات سفيراً لإسرائيل لدى الولايات المتحدة في عهد نتنياهو.

وذكر البيت الأبيض للصحفيين، الأسبوع الماضي، أن إسرائيل أكدت للولايات المتحدة أنها ستنتقل إلى عمليات أقل كثافة، على الرغم من أن الإدارة لم تضع جدولاً زمنياً محدداً لهذه العملية.

وكان نتانياهو، أعلن أول من أمس في بيان، أن الحرب في غزة ((لا تزال معركة طويلة وليست قريبة من النهاية))، وأن بلاده ((ستعمل على توسيع القتال)).

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