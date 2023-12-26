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لقاء محتمل بين البرهان وحميدتي غداً

12/26/2023 7:25:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت مصادر سودانية أن رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، تلقى دعوة للقاء قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) في جيبوتي، غداً الخميس. ووصلت الدعوة التي وجهتها الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية في أفريقيا (إيغاد)، إلى البرهان، لكن ليس من الواضح ما إذا كان سيستجيب لها أم لا.

وقال رئيس الوزراء السوداني السابق، عبدالله حمدوك، الاثنين، إنه طلب اللقاء بشكل عاجل مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) بغرض التشاور حول السبل الكفيلة بوقف الحرب.

وذكر حمدوك في حسابه على منصة ((x)) أنه بعث رسالتين خطيتين إلى البرهان ودقلو يطلب فيهما اللقاء نيابة عن تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم).

وفي حال نجاح الترتيبات، فإن اللقاء سيكون الأول بين الطرفين منذ بدء الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، منتصف أبريل الماضي. ويأتي اللقاء المحتمل تنفيذاً لمخرجات قمة الإيغاد، التي انعقدت في جيبوتي مطلع ديسمبر الجاري. ومع دخول القتال شهره التاسع واتساع رقعته، كثفت أطراف محلية وإقليمية دعواتها لإيجاد حل تفاوضي يوقف نزيف الخسائر التي بلغت أكثر من 12 ألف قتيل، وفرار نحو 8 ملايين شخص من منازلهم. وقبل أيام، كان حميدتي والبرهان أعلنا استعدادهما لإجراء المقابلة.

ورحبت أحزاب ودوائر سياسية بالخطوة المحتملة واعتبرتها السبيل الوحيد لحل الأزمة الحالية، ودعت لتسريع اللقاء من أجل تفادي المزيد من الخراب في السودان.

ودعت تنسيقية القوى الديمقراطية المجتمع الدولي والإقليمي إلى تكثيف ضغوطه لوقف الأعمال القتالية، وتعزيز فرص الحل التفاوضي، واتخاذ تدابير جدية لحماية وإغاثة المدنيين، وحذرت من اتساع دائرة الحرب ووصولها إلى الولايات الآمنة، بما قد يؤدي في النهاية إلى تقسيم البلاد.

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