أوكرانيا تعلن تدمير سفينة حربية روسية في القرم

شنّ الجيش الأوكراني هجوماً على فيودوسيا في شبه جزيرة القرم ودمّر سفينة تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود اشتبه في أنها تنقل طائرات مسيّرة وفق ما أفاد سلاح الجو الأوكراني، فيما أفادت وزارة الدفاع الروسية ومسؤولون بأن شخصاً قُتل وأصيب آخران كما لحقت أضرار بسفينة إنزال كبيرة تدعى ((نوفوتشركاسك)) جراء الهجوم.

وقال سلاح الجوّ الأوكراني في منشور على ((تلغرام)) إنّ ((سفينة الإنزال الكبيرة نوفوتشركاسك دُمّرت)) على أيدي طيّاري القوات الجوية في فيودوسيا في شبه جزيرة القرم، وإنها كانت تحمل مسيرات. ونشر قائد سلاح الجوّ ميكولا أوليشتشوك مقطعاً مصوراً يظهر فيه وميض انفجار وكرة لهب تضيء ظلمة الليل. وتقع قاعدة فيودوسيا البحرية الروسية الواقعة في البحر الأسود في شبه جزيرة القرم.

في الأثناء، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو، أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين، بشأن الهجوم، والأضرار التي لحقت بسفينة الإنزال الكبيرة الروسية ((نوفوتشيركاسك)).

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان: ((في أثناء صد هجوم للقوات الأوكرانية استهدف ميناء فيودوسيا في شبه جزيرة القرم، تعرضت خلاله سفينة الإنزال الكبيرة ((نوفوتشيركاسك)) لأضرار بعدما قامت مقاتلتان أوكرانيتان من طراز ((سو 24)) بإطلاق صواريخ موجهة في منطقة قرية جوفتن على بعد 125 كم شمال شرق مدينة نيكولاييف جنوبي أوكرانيا، ما أدى إلى مقتل شخص. وأعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف، صد هجوم للقوات الأوكرانية استهدف ميناء فيودوسيا في القرم، وأدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين، كما تضررت ستة مبان في منطقة المرفأ.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن مناطق تعرضت لهجوم ليلي جديد بواسطة مسيّرات طالت خصوصاً منطقتي خيرسون وأوديسا.

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