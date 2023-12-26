الخارطة الأممية تنعش آمال اليمنيين بالسلام

أنعشت خارطة الطريق التي أعلنت عنها الأمم المتحدة آمال اليمنيين بانتهاء الحرب وبداية مرحلة جديدة على طريق السلام، رغم مخاوف عرقلة الحوثيين لهذه الجهود، استناداً إلى تاريخهم الطويل من الالتفاف على كل الاتفاقات.

ومع أن أقل من شهر يفصل اليمنيين عن موعد التوقيع على هذه الخارطة، فإن عدم إصدار الحوثيين أي موقف تجاه الإعلان الأممي يثير الخشية من وجود نوايا مبيتة لإجهاض هذه التطلعات وعرقلة الجهود التي بذلت طوال العامين الماضيين للتوصل إلى خارطة طريق تقود اليمنيين إلى تحقيق سلام شامل وعادل خلال مدة زمنية تبلغ ثلاثة أعوام.

الحكومة اليمنية من جهتها رحبت بإعلان مبعوث الأمم المتحدة التوافق على خارطة طريق للسلام في البلاد، وأكدت التزامها بالعمل على إنجاح أي جهد يؤدي إلى تحقيق السلام والتخفيف من معاناة اليمنيين.

نجاح

وأكد عدد من الموظفين اليمنيين في تصريحات لـ((البيان)) أن الإعلان الأممي أعاد لهم الأمل بإمكانية إحلال السلام وانتصار لغة المصالحة، ومع ذلك فإنهم رهنوا نجاح هذه الجهود بأمرين، أولهما التزام الحوثيين بقاعدة بيانات الموظفين لعام 2014، وإنهاء الحصار المفروض على مدينة تعز منذ تسعة أعوام، وفتح الطرق بين المحافظات.

ورأى هؤلاء في الإعلان إيذاناً ببزوغ فجر السلام بعد تسعة أعوام من الحرب التي شردت نحو 3.5 ملايين شخص، لكن قطاعاً عريضاً من اليمنيين يخشى من تنصل الحوثيين من التزاماتهم سيما وأن لهم تاريخ طويل من عدم الالتزام بتنفيذ كل الاتفاقات التي أبرمت مع الجانب الحكومي، وكان آخرها اتفاق تشغيل الرحلات التجارية من مطار صنعاء مقابل إنهاء الحصار على مدينة تعز.

صرف الرواتب

ووفق ما يقوله بشير أحمد، وهو موظف حكومي، فإن الحوثيين سيوقعون على خارطة الطريق ليضمنوا صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم حتى يتجنبوا مواجهة متصاعدة مع المعلمين منذ بداية العام الدراسي الحالي، وشكك بأن يلتزموا باعتماد قوائم الخدمة المدنية لعام 2014، لأنهم أقدموا على إحلال نحو مائة ألف موظف من اتباعهم بدلاً عن الموظفين الذين رفضوا تأييد الانقلاب.

من جهته، ذكر مسؤول رفيع في الحكومة اليمنية أن هناك قضايا خلافية ما زالت معلقة، وأن ما أعلنه المبعوث الأممي كان مجرد خطوط عريضة لخارطة الطريق.

وأكد المسؤول اليمني لـ((البيان)) أن التوقيع على الصيغة النهائية للخارطة سيتم خلال الشهر المقبل إذا لم يختلق الحوثيون عقبات جديدة، وأن هذا سيكون بعد وضع آلية واضحة لتنفيذ مضامين الخارطة مع مواعيد زمنية ملزمة حتى لا يتكرر تلاعب الحوثيين بهذا الاتفاق كما حصل في اتفاقات سابقة، سواء في اتفاق استكهولم بشأن الحديدة، أم اتفاق الهدنة الذي أبرم قبل عامين.

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