هل سيكون للبنان رئيس في بدايات 2024؟

بفعل مدار الأعياد، وفي ظلّ الفراغ المثلث على صعيد رأس هرم سلطته، دخل لبنان مرحلة جمود شامل، ولذلك ما من جديد متوقع سياسياً، في انتظار السنة الجديدة، التي قد تحمل جديداً، وذلك وسط ما يتردّد عن مساعٍ بعد عطلة الأعياد لتحريك الملفّ الرئاسي الجامد، فهل سيكون للبنان رئيس في بدايات سنة 2024؟

وفي الانتظار، لا تزال العناوين اللبنانية تدور حول نفسها، فيما الأفق يبدو مقفلاً بالكامل أمام أيّ خرق سياسي نوعي، يعيد خلط الأوراق ويشقّ الطرق نحو عهد وطني جديد طال انتظاره، وعليه، دخلت السياسة الداخلية، عملياً، استراحة العيديْن، الميلاد ورأس السنة، لتعود بعد ذلك إلى الانخراط مجدداً في ((سباق الملفات))، بدءاً من الطعن المنتظر من ((تكتل لبنان القوي)) (التيار الوطني الحر) بقانون التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، وقرار المجلس الدستوري لناحية إبطال هذا القانون أو تأكيد السير فيه، إضافة إلى ملفّ التعيينات العسكرية الذي رُحّل إلى السنة الجديدة، مروراً بموازنة العام المقبل، ووصولاً إلى الملفّ الرئاسي الذي طُوّق منذ الآن باحتمال إعادة تحريكه، سواء من الداخل أو من الخارج، بعد رأس السنة، أما على المقلب الآخر من الصورة، فكلامٌ عن أن البلد يسير في خطى متسارعة، إما نحو تسوية ما، وإما مزيد من التأزم من دون سقف أو ضوابط، ولا سيّما أن الأمور لن تقف عند حدود انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتأليف حكومة جديدة، وإنما ستتخطّاها ربما إلى تقاطع كل التناقضات الداخلية والخارجية، لتصل إلى نتيجة من اثنتين: إما إعادة ترميم المنظومة الحاكمة برعاية دولية مباشرة، وإما الذهاب نحو الفوضى.

وعلى الرغم من كل الضجيج الإعلامي والدعائي الذي طبع بعض التحركات السياسية الأخيرة، فإن أزمة الفراغ الرئاسي ازدادت تعقيداً ورسوخاً وخشية من حقبة فراغ مفتوحة على الغارب، مع ما يعنيه الأمر، وفق تأكيد مصادر سياسية متابعة لـ((البيان))، من كون التشاؤم يبدو غالباً على المعطيات التي تجمّعت في شأن كل الطروح، الأمر الذي يؤكد، وفق رأيها، أن المرحلة الجدية لتحريك مشروعات الحلول لأزمة الفراغ لم يحن أوانها بعد، أما على المقلب الآخر من الصورة، فكلامٌ عن أن الاتصالات الداخلية والأجواء الإقليمية، في حال سلكت إيجاباً، ستفضي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية ما بعد النصف الثاني من يناير المقبل، وربما في فبراير المقبل.

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