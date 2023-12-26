124 طائرة إغاثة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية ((الفارس الشهم 3)).

وأرسلت الإمارات 124 طائرة ضمن الجسر الجوي الذي انطلق منذ 51 يوماً، إضافة إلى سفينة شحن، من أجل تخفيف معاناة المدنيين في القطاع، والذين يواجهون ظروفاً استثنائية حرجة، وخاصة النساء والأطفال.

وبلغ إجمالي المساعدات الإماراتية 9209 أطنان من المستلزمات الطبية والغذائية والإغاثية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين.

وبالإضافة إلى الجسر الجوي أرسلت الإمارات 121 شاحنة تحمل مستلزمات إغاثية عبر مصر، واستقبل المستشفى الإماراتي الميداني في غزة 673 حالة.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، قد أمر العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، ببدء عملية ((الفارس الشهم 3)) الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

كما أمر سموه قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، بالتعاون والتنسيق الشامل مع كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني.

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