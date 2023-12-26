إطلاق برنامج «معلمين» لتعزيز توطين التعليم الخاص

أطلقت وزارتا الموارد البشرية والتوطين والتربية والتعليم ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ((نافس)) برنامج ((معلمين)) لتطوير كوادر قطاع التعليم، وأن يشمل برامج تدريبية وتخصّصية مطلوبة في سوق العمل للباحثين عن عمل وبرامج ترخيص مهني معتمدة لتأهيلهم للعمل في قطاع التعليم الخاص وتعزيز مسيرة التعليم الذي يعد أحد القطاعات ذات الأولوية لحكومة الإمارات.

ويستهدف البرنامج ألف مواطن سنوياً ابتداءً من سنة 2024 وبما يصل إلى 4 آلاف مواطن حتى سنة 2027، للعمل في القطاع التعليمي الخاص، وذلك وفق أربع مراحل تشمل المهن الإدارية والمدرسية ومهناً تعليمية تضم معلمي اللغة العربية والتربية الإسلامية والاجتماعيات والتربية الوطنية، إضافة لمعلمي رياض الأطفال والمراحل الابتدائية واحتياجات التربية الخاصة ومختصي التوجيه والإرشاد التربوي ومهن القيادات التعليمية.

ويستهدف البرنامج المواطنين الحاصلين على شهادة البكالوريوس لمهن المعلمين والمهن المدرسية، وبرامج لحملة الثانوية العامة للمهن الإدارية والمساعدة، فيمكن للراغبين في التسجيل في البرنامج زيارة منصة ((نافس)).

وقال غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: ((نتجه اليوم نحو قطاع التعليم الحيوي والمهم، والذي يعدّ حاسماً في تنشئة الأجيال القادمة وتزويدها العلم والمعرفة التي تجعلها قادرة على الإسهام الفاعل في بناء المستقبل، ومهمّتنا اليوم تتركّز على تأهيل المواطنين الراغبين في الالتحاق في قطاع التعليم، ليكونوا معلّمين ناجحين ومتمكّنين ومؤهّلين لقيادة جيل المستقبل)).

بناء الأجيال

وقالت عائشة بالحرفية، وكيلة وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين: ((يعد قطاع التعليم أحد القطاعات الأكثر تأثيراً وأهمية إذ يتعلّق بشكل مباشر ببناء الأجيال القادمة التي ستقود المستقبل، ولذلك تحرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على توفير فرص مهنية للكوادر الوطنية ضمن القطاع، بهدف تعزيز إسهامهم في تنشئة الأجيال القادمة)).

وأشار الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية إلى أن الوزارة تؤمن بدور المعلمين المحوري في بناء وتطوير المجتمع المحلي وصقل مهارات الأجيال ليكونوا شركاء في مسيرة بناء الوطن، كما تحرص الوزارة على مواصلة العمل مع الشركاء الاستراتيجيين كافة لتطوير المبادرات والبرامج الهادفة إلى تعزيز التوطين في القطاع التعليمي الخاص.

وبهدف تنفيذ البرنامج وفق أعلى المعايير، أبرم مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية نافس خمس مذكرات تفاهم مع كل من كليات التقنية العليا، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الشارقة، وأكاديمية الشارقة للتعليم، إضافة إلى كلية الإمارات للتطوير التربوي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز