شبكة اتصالات تخدم الخطة التنموية الحضرية في حتا

تتسارع وتيرة التنمية الحضرية الكبيرة في حتا بشكل كبير، وذلك لترسيخها وجهة سياحية متميزة، ومقصداً لكافة النشاطات الترفيهية التي تناسب كافة الأذواق، وانطلاقاً من هذه الرؤية الحضارية المتميزة، تكثّفت الخطط الاستراتيجية لكافة القطاعات المعنية، لتوفير خدمات راقية، من شأنها مساعدة الجهات والمؤسسات العاملة هناك، في تأدية عملها بتميز واحترافية كبيرين.

ويأتي توفير شبكة متطورة من الاتصالات المتخصصة التي تعتمد عليها العديد من الجهات الخدمية، كالشرطة والإسعاف والدفاع المدني، وصولاً لتنظيم الفعاليات المتنوعة، لتكون عصب نجاح مهماً، لتأدية مهامها بشكل جيد، بما يعود إيجاباً على زوار حتا وقاطنيها، ولذلك توفر مؤسسة الاتصالات المتخصصة ((نداء))، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة في دبي، شبكة اتصال متطورة لتوفير خدمات اتصالات متخصصة عالمية المستوى لمختلف المؤسسات الخدمية.

وتوفر المؤسسة شبكة تغطية اتصالات مثالية، لكافة الجهات الخدمية الحكومية والخاصة هناك تساعدها في تأدية مهامها باحترافية، حيث تم الانتهاء من تغطية مدينة حتا بشكل كامل من الاتصالات، والتي تعتمد فيها على تقنيات شبكة الجيل الرابع، وذلك لمواكبة تسارع وتيرة التنمية بشكل كبير، ما يتطلب تقديم وتعزيز الخدمات فيها بما يتناسب مع التطور الحاصل حالياً، بما في ذلك قطاعات الأمن والسلامة، كالشرطة والدفاع المدني والإسعاف، إلى جانب القطاعات الأخرى المهمة، كالطرق والمواصلات، وغيرها من الدوائر الحكومية في الإمارة، حيث تعمل المؤسسة على تلبية جميع احتياجات الطوارئ والاتصالات الحرجة والعمليات الرئيسية والحيوية لتلك الجهات.

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