جائزة لـ «طرق دبي» عن النظام الذكي للمواقف

حصلت هيئة الطرق والمواصلات بدبي على جائزة ((الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي 2023)) عن فئة المدينة الذكية – فئة الحكومات، وذلك عن مشروع نظام التفتيش الذكي للمواقف، وتكرم هذه الجائزة الهيئات والمؤسسات الحكومية التي قدمت إنجازات رائدة واستثنائية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل والاستدامة.

كما تم اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في تفتيش مواقف السيارات من خلال نظام يستخدم العديد من أجهزة الاستشعار المتقدمة وكاميرات حديثة وبرامج متخصصة للرقابة على المركبات الموجودة في مناطق المواقف، إلى جانب تصميم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة ودقة عمليات التفتيش وأتمتتها.

وتتضمن التقنيات المستخدمة خاصية تحليل البيانات الضخمة لأرقام لوحات المركبات من خلال استخدام كاميرات رقمية ذكية تعمل بكفاءة ودقة عالية.

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