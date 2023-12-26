حاكم أم القيوين يعزي في وفاة أحمد المعلا

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له، بإذن الله، الشيخ أحمد بن عبدالله بن سعيد المعلا.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين، خلال زيارته مجلس العزاء، في قاعة الاتحاد للمناسبات بإمارة أم القيوين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته للواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، القائد العام لشرطة أم القيوين، وإخوانه أنجال الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا أدى، أمس، في جامع الشيخ أحمد بن راشد المعلا في منطقة الرأس بأم القيوين، صلاة الجنازة على جثمان المغفور له، بإذن الله، الشيخ أحمد بن عبدالله بن سعيد المعلا، الذي انتقل إلى جوار ربه، صباح أمس.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه، الشيخ مكتوم بن راشد المعلا، والشيخ محمد بن راشد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين.

كما أدى الصلاة أنجال الفقيد اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا القائد العام لشرطة أم القيوين، والشيخ عبدالله بن أحمد المعلا، والشيخ سعيد بن أحمد المعلا، والشيخ محمد بن أحمد المعلا، والشيخ إبراهيم بن أحمد المعلا، وعدد من كبار المسؤولين.

ثم توجه صاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيوخ، والمسؤولون والمشيعون إلى مقبرة أم القيوين ليوارى جثمان الفقيد الثرى، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

وكان ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، نعى المغفور له الشيخ أحمد بن عبدالله بن سعيد المعلا، الذي وافته المنية، صباح أمس.

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