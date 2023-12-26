«أبحاث علوم الفضاء» يعزز بناء جيل جديد من الخبراء المواطنين

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء أمس عن إطلاق برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين للعام 2024، والذي يهدف إلى تكوين جيل جديد من الخبراء المواطنين في المجال، إذ يشكل تجربة بحثية مثيرة ستتم بالتعاون مع خبراء رياديين في ميدان علوم الفضاء.

ويتوقع أن ينطلق البرنامج في صيف العام المقبل، ويمتد لفترة تصل إلى 10 أسابيع، مستهدفاً طلاب البكالوريوس المواطنين الذين سيتخرجون ابتداءً من خريف 2024 وما بعده في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات.

وتم تصميم البرنامج الذي سيُعقد في مركز محمد بن راشد للفضاء، بهدف دعم الطلاب الجامعيين المتخصصين في مجالات مثل الفيزياء والكيمياء والرياضيات وما إلى ذلك، الذين يخططون للتخرج في فترة لا تتجاوز خريف 2024، ويُيسّر البرنامج إمكانية البحث في ميادين متنوعة مثل علوم الأرض، وصحة الإنسان في الفضاء، ودراسة بلورات البروتين في الفضاء، والهندسة، تحت إشراف مُرشدين ذوي خبرة.

وسيشارك الطلاب في مخيم تدريبي قبل البدء في العمل أبحاثهم، والذي تم تصميمه لتعريفهم بموضوعات وفريق البرنامج، إلى جانب المدربين الذين سيشرفون على توجيههم.

وقال عدنان الريس، مساعد المدير العام للعمليات الفضائية والاستكشاف في المركز: ((ملتزمون بتعزيز ثقافة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بين شباب الدولة، ويُعد برنامج أبحاث علوم الفضاء أكثر من مجرد فرصة للتعلم؛ إنه منصة لشبابنا الطموحين للمساهمة في جهود أمتنا في مجال الفضاء والتقدم العلمي. ومن خلال الاستثمار في شبابنا، نضمن مستقبلاً أكثر إشراقاً وابتكاراً للدولة)).

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