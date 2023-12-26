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«تنفيذي الشارقة» يعتمد منافع صحية جديدة للموظفين

12/26/2023 7:24:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب صاحب السمو الحاكم، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.

وبحث المجلس في اجتماعه مجموعة من الموضوعات الحكومية، سعياً لتطوير مختلف الخدمات وتنفيذ أفضل المشروعات التنموية التي تنعكس على مستوى الحياة الكريمة للأفراد في إمارة الشارقة.

منافع

واعتمد المجلس تجديد وثيقة التأمين الصحي لموظفي حكومة الشارقة لسنة 2024، مع اعتماد إضافة مجموعة من المنافع الصحية الجديدة ورفع نسب وسقف بعض المنافع السابقة، وذلك سعياً للارتقاء بمنظومة التأمين الصحي بما يتماشى مع أحدث المعايير المحلية والدولية.

ويستفيد من منظومة التأمين الصحي أكثر من 116 ألف منتفع يمثلون موظفي ومتقاعدي مختلف الجهات الحكومية لإمارة الشارقة وأسرهم إضافة إلى والدي الموظفين المواطنين.

مشروع

وناقش المجلس مشروع الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة لسنة 2024، والتي تضمنت جميع البنود الخاصة بها من ناحية المصروفات والإيرادات المتوقعة للجهات الحكومية وفقاً لمختلف القطاعات.

ووجه المجلس بإحالة مشروع الموازنة إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمناقشته واستكمال دورته التشريعية.

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