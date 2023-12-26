45 عرضاً للألعاب النارية في 32 موقعاً خلال احتفالات رأس السنة بدبي

كشفت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية عن استعداداتها لرأس السنة، والتي قامت من خلالها بتصريح الألعاب النارية وتفتيش المواقع المقام بها العروض والإشراف عليها.

وتم منح تراخيص لأكثر من 45 عرضاً للألعاب النارية في 32 موقعاً موزعةً في إمارة دبي، وأكدت المؤسسة أنه سيتم نقل أكثر من 38000 طن من الألعاب النارية من المخازن إلى مواقع الاحتفالات تحت إشراف خبراء من المؤسسة وبالتعاون مع شرطة دبي.

وانتهى فريق التفتيش التابع للمؤسسة من زيارة جميع المواقع التي ستقام فيها عروض الألعاب النارية، وذلك للتأكد من تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في المواقع، كمسافة الأمان بين الموقع ومدة العرض والجمهور وغيرها.

إضافة إلى الإجراءات الاحترازية المتبعة لإخلاء الجمهور في حال حدوث طارئ، وأشارت المؤسسة إلى أن التراخيص تمنح في الوقت نفسه للجهات الراغبة في تنظيم عروض ألعاب نارية بشرط التعاقد مع الشركات المختصة والمعتمدة في نشاط الألعاب النارية، والتي تضم خبراء وفنيين للتعامل مع الألعاب النارية.

وتتوزع مواقع الألعاب النارية كالتالي: برج خليفة، منتجع باب الشمس الصحراوي، نادي جميرا للغولف، نادي الإمارات للغولف، منتجع سوفتيل دبي النخلة، نادي المرابع العربية للغولف، كلوب فيستا ماري النخلة، فندق ون آند أونلي رويال ميراج، دبي فيستيفال سيتي مول، فندق أتلانتس النخلة، فندق ذا رويال النخلة، برواز دبي، فندق بلازو فيرساتشي دبي، مجموعة جميرا ((برج العرب))، ((ذا بيتش & بلوواترز- جي بي ار))، لوحة حتا، القرية العالمية، دبي باركس آند ريزورتس، شارع السيف فندق العنوان مونتجمري دبي، نادي توب جولف دبي، منتجع لو رويال مريديان بيتش - دبي، فندق جيه ايه بيتش جبل علي، منتجع بولغري دبي، منتجع فور سيزونز جميرا بيتش، فندق بارك حياة دبي، نشاما تاون سكوير، فندق ون آند أونلي جزيرة النخلة، فندق فايف نخلة جميرا، واحة مرموم ((مخيم))، حي دبي للتصميم، ومنتجع نيكي بيتش ريسورت اند سبا.

وتشير مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية إلى أن ترخيص شركات الألعاب النارية يتطلب توفير خبراء وفنيين ومساعدين وسائقين يدركون مبادئ الإطفاء، كما يجب أن تتميز المركبات التي تنقل الألعاب النارية بمواصفات خاصة محددة من المؤسسة، وذلك لتحقيق أعلى درجات السلامة لمرتادي الطرق والسائقين أنفسهم في حال تعرض هذه المركبات لحادث طارئ، وأكدت المؤسسة أنها تعمل على تأهيل الفنيين والسائقين من خلال تنظيم دورات وورش عمل كما هو الحال مع حراس الأمن الذين يتواجدون في مواقع الألعاب النارية ليكونوا على دراية تامة بآلية إخلاء الجمهور في حال حصول طارئ.

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