150 ألف مستفيد من مبادرة «على دربك» في دبي

كشفت إحصاءات شرطة دبي أن عدد المستفيدين من مبادرة ((على دربك)) الأولى من نوعها على مستوى العالم، لتقديم الخدمات المرورية في محطات التزود بالوقود، منذ تدشينها عام 2015، بلغ 150 ألفاً، منهم 991 خلال العام الجاري، موزعين على 138 محطة في مختلف مناطق الإمارة، بالإضافة إلى تسليم 803 معثورات لأصحابها، بينما بلغت نسبة رضا المتعاملين عن الخدمة 94.3%.

وأعلنت الشرطة خلال مؤتمر صحفي عقد، صباح أمس، عن تقديم 5 خدمات تتمثل في إصدار تقارير الحوادث المرورية البسيطة، الحوادث ضد مجهول، التسويق لخدمات الشرطة، تصليح المركبات، إلى جانب خدمة المعثورات والمفقودات، معلنة كذلك إعفاء 3 شرائح من رسوم خدمة تصليح المركبات، ضمن المبادرة، وقيمتها 150 درهماً تشمل: كبار السن، وأصحاب الهمم، والنساء الحوامل، وهي خدمة جديدة أضيفت للمبادرة.

وتأتي المبادرة بالشراكة بين شرطة دبي، وشركات التزود بالوقود في إمارة دبي (بترول الإمارات الوطنية- إينوك، بترول أبوظبي الوطنية- أدنوك، مؤسسة الإمارات العامة للبترول- إمارات).

نجاح

وأوضح اللواء الدكتور عادل السويدي أن المبادرة التي أطلقت على مراحل عدة منذ عام 2015 حققت نجاحاً كبيراً خلال الفترة الماضية، حيث نتج عنها 733 تقريراً لحوادث مرورية بسيطة، قدمها الجمهور في محطات البترول الموزعة في الإمارة، و258 تقريراً ضد مجهول، و187عدد السيارات التي خضعت للتصليح، في حين خضعت 11 جهة للتدريب، بإجمالي عدد متدربين بلغ 4867.

وأضاف: إن القيمة المضافة للمبادرة تمثلت في المساهمة في رفع نسبة التغطية الأمنية، وخفض عدد المراجعين في مراكز الخدمة، ودعم التوجهات الحكومية، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع نسبة إسعاد المجتمع، وتعزيز نسبة الشعور بالأمن والأمان، وأخيراً تحسين زمن الاستجابة للدوريات الأمنية.

أهمية

بدوره، أوضح العميد علي خلفان المنصوري، أن القيادة العامة لشرطة دبي تولي تعزيز التعاون مع الجهات أهمية كبرى، مشيراً إلى عقد أكثر من 285 شراكة ما بين محلية وإقليمية وعالمية، وأن أهمية المبادرة تتمثل في تسهيل وتبسيط الإجراءات على المتعاملين، لافتاً إلى أن الشراكة بين شرطة دبي ومحطات الوقود أسهمت في التسويق لـ25 مبادرة وخدمة لشرطة دبي، بواسطة أكثر من 24 ألف شاشة في محطات مختلفة في الإمارة.

وأضاف: بلغ عدد شركاء شرطة دبي هذا العام 50 شريكاً، وبلغت نسبة فعالية الشركاء 98%، بينما بلغت نسبة رضاهم 97.2%.

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