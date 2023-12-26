مكتوم بن محمد.. إنجازات ترسخ ريادة الإمارات المالية عالمياً

حفلت أجندة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، خلال عام 2023 بالعديد من الإنجازات والمبادرات والقرارات الاقتصادية والمالية، التي جاءت ترجمة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث أسهمت بشكل أساسي في تحقيق قفزات نوعية في القطاع المالي للدولة مما جعلها تتصدر المراكز الأولى في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية، الأمر الذي مكن الدولة من ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً، كما عززت ريادتها المالية وجاهزيتها للمستقبل.

وترجمت مبادرات وتوجيهات وقرارات سموه الأهداف الاستراتيجية التي تعمل حكومة الإمارات على تحقيقها، من خلال السعي نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لتعزيز مكانة الدولة مركزاً مالياً عالمياً، مستندة في ذلك إلى أطر تشريعية تواكب المتغيرات الدولية. كما أسهمت مبادرات سموه في تعزيز مكانة دبي، على وجه الخصوص، وجهة رائدة لحفز نمو المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية والابتكار في المنطقة.

إنجازات

وباستعراض أبرز إنجازات وقرارات ومبادرات سموه خلال العام، نجد أن سموه ترأس في 10 يناير لجنة الميزانية العامة للاتحاد، واطلع على الأداء المالي للسنة المالية 2022 - 2023 الذي يعكس نمو الاقتصاد الوطني.

وبتوجيهات سموه، انطلقت في دبي يوم 23 يناير قمة الاكتتابات العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث حققت دبي 40 % من أنشطة الاكتتابات في منطقة الخليج، وبقيمة طلبات اكتتاب بلغت 673 مليار درهم.

وفي 9 فبراير اطلع سموه على نتائج الأداء السنوي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، التي قامت بتسوية أكثر من 860 نزاعاً قضائياً بقيمة إجمالية تبلغ 4.4 مليارات درهم.

وفي 12 فبراير، عقدت الدورة السابعة لمنتدى المالية العامة للدول العربية بتنظيم وزارة المالية على هامش القمة العالمية للحكومات، وتم اعتماد توصيات تدعم التنمية الاقتصادية العربية.

كما اطلع سموه في 20 فبراير على تقرير أداء مركز دبي المالي العالمي لعام 2022 الذي سجل نمواً استثنائياً، حيث انضمت 1084 شركة جديدة للمركز بزيادة 20 % عن 2021 ليبلغ إجمالي عدد الشركات 4377 شركة. وتخطت قيمة العائدات المليار درهم للمرة الأولى منذ إنشاء المركز، محققاً أرباحاً تشغيلية بلغت 679 مليون درهم.

وفي 20 فبراير، أعلن سموه أن مركز دبي المالي العالمي احتل المرتبة الأولى عالمياً بين المناطق الحرة الأكثر استقطاباً لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الخامس على التوالي.

واعتمد سموه، في 22 فبراير، استراتيجية لتطوير تنفيذ الأحكام والسندات المدنية بدبي لخلق بيئة مبتكرة لتطبيق التشريعات وتعزيز الثقة بالقضاء، ودعم تنافسية دبي على المستوى العالمي.

ثروات عائلية

وفي 1 مارس، وبتوجيهات من سموه، عقد ملتقى لمركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي لمناقشة مستقبل الشركات العائلية وسبل تعزيز نموها واستدامتها.

وفي 7 مارس، التقى سموه مع براد سميث رئيس شركة ((مايكروسوفت)) وناقش خلال اللقاء علاقات الشراكة والتعاون مع الشركة لتعزيز البيئة الرقمية في الإمارات، وتحقيق أجندة دبي الاقتصادية لزيادة إسهام التحول الرقمي إلى 100 مليار درهم سنوياً.

وفي 15 مارس، التقى سموه مع دانيال بينتو رئيس بنك ((جيه بي مورغان تشيس)) الأكبر عالمياً من حيث القيمة السوقية. واستعرض معه تطلعات البنك في ضوء الفرص التي تتيحها الإمارات، وتوفرها دبي ضمن أجندتها الاقتصادية D33 لتكون دبي ضمن أهم 4 مراكز مالية في العالم.

وفي 21 مارس، أعلن سموه عن إطلاق منصة مركز دبي المالي العالمي لإطلاق المشاريع ضمن أجندة ((دبي الاقتصادية D33)) لجعل دبي ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية. وتقدم المنصة فرصاً لتأسيس 200 مشروع واستقطاب رؤوس أموال بقيمة ملياري درهم. والتقى سموه، في 21 مارس، مع كريستيان أولبريتش، الرئيس العالمي لشركة ((جيه إل إل)) للاستثمار العقاري واستعرض تطلعات الشركة في المنطقة، والإمكانيات الاستثمارية التي تتمتع بها الإمارات ودبي.

تكنولوجيا

وفي 8 مايو، شهد سموه انطلاق النسخة الأولى من قمة دبي للتكنولوجيا المالية التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي وتفتح أبوابها لـ 100 جهة عارضة و120 متحدثاً وخبيراً من أكثر من 50 دولة، وسيتم خلالها إبرام أكثر من 20 مذكرة تفاهم لدفع عجلة مستقبل القطاع المالي والابتكار في المنطقة مع شركاء عالميين في القطاع الذي ستصل قيمته إلى 266.9 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا بحلول 2027.

وعلى هامش قمة دبي للتكنولوجيا المالية في 9 مايو، التقى سموه كلاً من بيل ونترز الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد، وجيني جونسون الرئيس والمدير التنفيذي لفرانكلين تمبلتون، وبيوش غوبتا الرئيس التنفيذي لبنك دي بي أس سنغافورة، لمناقشة مستقبل قطاع التكنولوجيا المالية والابتكار وإقامة شراكات قوية مع أبرز المؤسسات العالمية.

وبتوجيهات سموه، في 10 مايو، حصد مزاد صكوك الخزينة الإسلامية الذي أطلقته وزارة المالية بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي نجاحاً قياسياً، إذ تم استلام عطاءات بقيمة 8.3 مليارات درهم وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 7.6 مرات. وبلغت قيمة المزاد 1.1 مليار درهم.

وفي 10 مايو، التقى سموه مع جيمس جورمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مورجان ستانلي، وناقش الفرص التي يمكن للمؤسسات المالية العالمية الاستفادة منها في دبي في ظل ما توفره من بيئة مالية عالية الكفاءة، وأطر تشريعية تدعم النمو وتعزز النجاح.

نمو

والتقى سموه في 12 مايو مع جولي سويت الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ((أكسنتشر)) العالمية واستعرض سبل التعاون بين الشركة ودولة الإمارات ودبي، وكيفية الاستفادة من فرص النمو الاقتصادي القوي.

ودشن سموه في 16 مايو مركز دبي للشركات العائلية الذي يهدف إلى توفير بيئة حاضنة للحفاظ على الشركات العائلية وتطويرها وتعزيز استدامتها ورفع مساهمتها الاقتصادية في دبي. ويقدم المركز العديد من البرامج لتطوير حوكمة هذه الشركات وإعداد قياداتها من الجيل القادم.

وفي 18 مايو، زار سموه هيئة دبي الرقمية واطلع على أبرز مشاريعها، وجهود الهيئة في قيادة التحول الرقمي لتنعكس في كل مظاهر الحياة في دبي.

وشهد سموه في 21 مايو توقيع مذكرة تفاهم بين مركز دبي للشركات العائلية في غرف دبي ومركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي بهدف تعزيز التعاون في مجالات متعددة لضمان تطبيق أفضل الممارسات وتحقيق أفضل النتائج للشركات العائلية.

والتقى سموه، في 24 مايو مع دوجلاس بيترسون، الرئيس والرئيس التنفيذي لوكالة ((ستاندرد آند بورز)) العالمية الرائدة في مجال التصنيفات الائتمانية وناقشا السياسات الاقتصادية التي تتبعها دبي لتعزيز مرونتها ونمو قطاعاتها الاقتصادية المختلفة وتطوير أسواقها المالية. وفي 25 مايو، التقى سموه بتشارلز مييرز، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة ((إيكونيكس)) الرائدة العالمية في مجال الحلول الرقمية ومراكز البيانات، وناقش مشاريع الشركة وما توفره لها دبي من فرص واعدة للنمو في المجالات الرقمية.

تحكيم

واطلع سموه، في 8 يونيو، على التقرير السنوي لمركز دبي للتحكيم الدولي للعام الماضي. وسجل المركز 340 قضية جديدة بنسبة زيادة تبلغ 23 % عن العام السابق، وتضمنت 44 % من هذه القضايا أطرافاً دولية.

وفي 14 يونيو، عقد سموه اجتماع لجنة الميزانية العامة للاتحاد لمناقشة مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2024، واطلع على مستجدات المشاريع الرأسمالية والتنموية المعتمدة التي تم إنجازها خلال الأشهر الماضية، ومؤشرات العام الحالي التي تعكس النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارات في مختلف القطاعات.

وفي 24 يوليو، أعلن سموه عن انتخاب بنك التنمية الجديد لدول البريكس ثريا حامد الهاشمي مدير إدارة العلاقات والمنظمات الدولية المالية الدولية في وزارة المالية، لمنصب عضو مجلس الإدارة ومدير المجموعة خلال الاجتماع السنوي الذي عقد في شنغهاي.

وفي 1 أغسطس، اطلع سموه على أداء مركز دبي المالي العالمي للنصف الأول من 2023 والذي حقق معدلات نمو قياسية، حيث ارتفع عدد الشركات المسجلة في المركز إلى 4949 شركة بزيادة تقدر بـ 23 %، وارتفع عدد شركات التكنولوجيا المالية والابتكار إلى 811 شركة بزيادة تقدر بـ 35 %، كما يحتضن المركز 1443 شركة مرتبطة بالقطاع المالي والابتكار بزيادة تقدر بـ 15 % وارتفع إجمالي عدد القوى العاملة في المركز إلى 39,140 موظفاً بزيادة تقدر بـ 20%.

خطة

وفي 6 أغسطس، أطلق سموه الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية ((2023 – 2026))، التي تواكب رؤية الإمارات وتطلعات قيادتها، وفقاً لهذه الاستراتيجية الوطنية ستتبنى الوزارة أفضل الممارسات العالمية وتعزز ريادتها وتميّزها، وستعمل لتمكين الكفاءات والمؤسسات الوطنية، وخلق منظومة حكومية تدعم الابتكار وتعزز الثقة والشفافية في منظومتنا المالية.

وأعلن سموه، في 24 أغسطس، أن انضمام الإمارات لمجموعة البريكس هو انعكاس لرؤى وتوجهات القيادة المتمثلة في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً رئيسياً للتجارة والتنمية الاقتصادية، وتعزيز شراكات دولية متعددة الأطراف ودعم الازدهار الاقتصادي عبر استراتيجيات مبتكرة.

وفي 17 سبتمبر، أعلن سموه أن الإمارات حققت إنجازاً استثنائياً في مؤشرات الأداء المالي المجمع على كافة المستويات في 2022 شمل تنوعاً في إيرادات الدولة ونمواً قياسياً فيها على أساس سنوي بنسبة 31.8 %، فيما بلغت نسبة نمو النفقات 6.1 % لتصل إلى 427.12 مليار درهم، ونمواً بنسبة 94.5 % في صافي اقتناء الأصول غير المالية.

وأطلق سموه في 3 أكتوبر، برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية، الذي يهدف البرنامج لتمكين الصف الثاني في الشركات العائلية لضمان استمراريتها والتعاقب السلس لملكيتها وإدارتها وتعزيز حضورها العالمي.

ميزانية

وفي 9 أكتوبر، أعلن سموه اعتماد مجلس الوزراء الميزانية العامة للاتحاد للسنوات 2024 - 2026 بقيمة 192 مليار درهم، واعتمد المجلس الميزانية الخاصة لسنة 2024 بإجمالي مصروفات تقديرية نمت إلى 64 مليار درهم.

وفي 15 أكتوبر، افتتح سموه في ((دبي هاربر)) وبتنظيم من غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، معرض ((إكسباند نورث ستار 2023)) أكبر معرض ومؤتمر للشركات الناشئة على مستوى العالم بمشاركة 1800 شركة ناشئة و250 متحدثاً، والذي يعد الخيار الأول للمستثمرين من 70 دولة لإبرام الصفقات وجمع التمويل والتمويل المشترك، ويستقطب أكثر من 1000 مستثمر يديرون أصولاً بقيمة تصل إلى تريليون دولار، ويسهم في تعريف الشركات الرقمية العالمية الرائدة بالمزايا التنافسية التي توفرها دبي ودولة الإمارات في ظل التحول نحو اقتصادٍ رقمي.

وفي 16 أكتوبر، حضر سموه الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي الذي ينظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، واطلع على آخر تطورات واقع الاستثمار العالمي واتجاهاته.

وفي 21 أكتوبر، استقبل سموه رن ديكي، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لبنك أوف كوميونيكيشنز الصيني واستعرض سبل تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية والمالية القوية بين الإمارات والصين ودعم الشراكة بين قطاعات المال والأعمال في دبي والصين، في ظل ما توفره دبي من مقوّمات جذب لهم.

والتقى سموه، في 22 أكتوبر، لي هسين لونغ، رئيس وزراء سنغافورة وناقش تعزيز الشراكة بين الجانبين في المرحلة المقبلة في مختلف المجالات الحيوية خاصة مجالات الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي والتصنيع والأبحاث والتطوير والابتكار وغيرها من القطاعات المرتبطة بصناعة المستقبل.

وفي 24 أكتوبر، أصدر سموه قراراً بتشكيل لجنة فضّ منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية في دبي بهدف تحقيق استدامتها والحفاظ على دورها المحوري في اقتصاد دبي.

واجتمع سموه في 26 أكتوبر مع أجاي بانغا رئيس مجموعة البنك الدولي، لمناقشة آخر التطورات والتوجهات الاقتصادية والتنموية في الإمارات، وسبل تعزيز شراكتنا وتقديم الدعم اللازم للمجموعة لتحقيق أدوارها التطويرية في المنطقة.

وفي 9 نوفمبر، التقى سموه مع بإرنست تانر، رئيس مجلس إدارة شركة ليندت آند سبرونغلي العالمية، وناقشا في اللقاء سبل دعم الشركات الكبرى لترسيخ أعمالها في دبي والتطور المستمر الذي تشهده البيئة الاستثمارية المشجعة وأثرها على موقع دبي كمركز عالمي للمال والأعمال.

معرض

وفي 13 نوفمبر، زار سموه معرض دبي للطيران الذي يعد أحد أهم معارض الطيران والنقل الجوّي والدفاع والفضاء في العالم، وقام بجولةٍ تفقدية في أرجائه شملت أجنحة الشركات العالمية والوطنية المشاركة فيه. وفي 14 نوفمبر، افتتح سموه المقر الإقليمي الجديد للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في دبي، واطلع على أنشطة الهيئة وأهم خططها.

وفي 16 نوفمبر، التقى سموه مع قيادات مركز دبي للتحكيم الدولي واستعرض التطور السريع الذي يشهده المركز كأكبر مركز لتسوية المنازعات بالطرق البديلة في الشرق الأوسط.

وفي 24 نوفمبر، شهد سموه تدشين مسار الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كم، و14 محطة لخدمة 9 مناطق يقدر عدد سكانها بأكثر من مليون نسمة وفق خطة دبي الحضرية 2040.

وفي 3 ديسمبر، التقى سموه مع روث بورات الرئيس والمدير التنفيذي للاستثمار والشؤون المالية لـ((ألفابيت)) و((جوجل))، إحدى أهم شركات التكنولوجيا في العالم، وتناول اللقاء استعراض نتائج الشراكة المثمرة بين دبي وشركات ومطوري التكنولوجيا، وما توفره دبي من بنية تحتية تكنولوجية متطورة ومنصة نموذجية داعمة لشركات التطوير والابتكار العالمية.

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