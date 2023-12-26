أحمد بن محمد.. مبادرات ريادية تواكب وتدعم مسيرة التنمية المستدامة

عززت القرارات والمبادرات التي أطلقها سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، خلال عام 2023، تفرد إمارة دبي وتميزها التنموي، فيما عكس ذلك رؤية قيادية متميزة لسموه، طالت نتائجها الإيجابية مختلف القطاعات الخدمية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، فضلاً عن دعم وتطوير الكوادر والمؤسسات الإعلامية الإماراتية وتمكينها من القيام بدورها تجاه المجتمع على أساس مهني متطور.

وشهد شهر يناير العديد من الفعاليات، حيث افتتح سموه في 10 يناير فعاليات الدورة الـ28 من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا ((دوفات 2023))، والذي استقطب أكثر من 26 ألف زائر ومشارك من 82 دولة.

وتحت رعاية سموه، أعلن اتحاد الإمارات للصقور في 11 يناير إطلاق بطولة درع الإنتاج الوطني لسباقات الصقور للموسم الرياضي 2022 – 2023 ضمن نسختها الثانية، وذلك تأسيساً على النجاح اللافت الذي حققته النسخة الأولى من البطولة العام الماضي.

وحضر سموه الخلوة الإعلامية التي نظّمها مجلس دبي للإعلام في 11 يناير، لمناقشة عملية تطوير ((مؤسسة دبي للإعلام))، ووضع تصورات لمتطلبات تحديث قطاعاتها المختلفة، تغطي من خلالها كافة الأفرع الإعلامية، سواء المسموعة أو المرئية أو المطبوعة وكذلك الرقمية، ورفع كفاءة وتنافسية أذرعها المختلفة، وتوسيع نطاق انتشارها وتعزيز رصيدها من المصداقية والثقة، الذي كونته لدى المتلقي على مدار سنوات طويلة داخل الإمارات وخارجها.

وجهات دبي

وبتوجيهات من سموه في 24 فبراير، واصلت حملة ((وجهات دبي)) إبراز معالم وفعاليات الإمارة، والتي ركزت على مختلف المجالات الثقافية والفنية والإبداعية، في ضوء ما تحفل به أجندة دبي من فعاليات وأنشطة على قدر كبير من التميز في هذا المجال.

وافتتح سموه في 9 مارس، معرض دبي العالمي للقوارب 2023، الذي يعد واحداً من أبرز معارض اليخوت في العالم، والذي يسلط الضوء على الإمكانات الكبيرة للمنطقة وجهة بحرية رائدة على مستوى العالم، ويرسّخ مكانة دبي بين أفضل عشرة مراكز بحرية في العالم. وشهد سموه في 14 مارس، فعاليات النسخة الثالثة من ((قمة التجزئة)) 2023، التي انطلقت بمشاركة عدد من أهم العلامات التجارية العالمية الرائدة، وأكثر من 900 مشارك من حول العالم، لمناقشة اتجاهات ومستقبل وفرص نمو قطاع التجزئة العالمي.

ريادة إعلامية

وفي 11 أبريل، حضر سموه منتدى الإعلام الإماراتي في دورته الثامنة التي نظمها نادي دبي للصحافة، بمشاركة مجموعة من رواد الإعلام المحلي، وقيادات مؤسسات الإعلام الإماراتية، ورؤساء تحرير الصحف المحلية وكبار الكُتّاب والمفكرين وصُنّاع الرأي، والقائمين على العمل الإعلامي في دولة الإمارات.

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، في 28 أبريل، المرسوم رقم (21) لسنة 2023، بتعيين سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً ثانياً لحاكم الإمارة.

وافتتح سموه في 1 مايو فعاليات معرض سوق السفر العربي الذي استضافته دبي، بمشاركة أكثر من 2000 عارض وممثل من أكثر من 150 دولة، ورحّب سموه بالشركات العالمية والإقليمية المشاركة في الحدث الأول على مستوى المنطقة في مجال السفر والسياحة والضيافة.

وشهد سموه في 2 مايو، افتتاح الدورة التاسعة من المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، المُقامة تحت شعار التجارة العالمية المناطق الحرة منظومة من الثقة تدعم الازدهار.

وحضر سموه في 14 مايو، الحفل الذي أقامته السفارة البريطانية في دبي، بمناسبة الاحتفال بتتويج الملك تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والملكة كاميلا.

شؤون المواطنين

والتقى سموه في 16 مايو أعضاء اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، حيث اطلع سموه على نتائج أعمال اللجنة ضمن مساراتها التي تستهدف ترسيخ الاستقرار الاجتماعي والأسري والسكاني، ورفع جودة حياة المواطنين وتعزيز رفاهيتهم، وتوفير فرص تنموية للشباب، كما اطلع سموه على المشاريع المستقبلية للجنة.

وترأس سموه في 24 مايو اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية، حيث أشاد بالإسهامات الجليلة والأثر الإيجابي الكبير للجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية، والتي وصفها سموه بأنها تعتبر السلطة التشريعية للجنة، انطلاقاً من دورها في تحديد الأطر العامة، واعتماد السياسات والاستراتيجيات الكفيلة بالارتقاء بالحركة الأولمبية.

وزار سموه منطقة حتّا في 4 يونيو لتفقد سير العمل في عدد من المشاريع والمبادرات التنموية، التي تضمنتها المرحلتان الأولى والثانية من عملية التطوير الشامل هناك، وأكد سموه أن عملية التطوير الشاملة، والتي تطال مختلف مناطق دبي وقطاعاتها الحيوية، تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف الطموحة التي تم تحديدها لمستقبل التنمية.

استراتيجية رياضية

ثمّن سموه في 7 يونيو، قرار مجلس الوزراء باعتماد الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، لما لهذا القرار من دلالة واضحة على أن الرياضة تأتي ضمن أولويات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وأن الحرص على ازدهارها والتميّز فيها وجعلها أسلوباً للحياة، أمر يعكس مدى التقدير لأهميتها وأثرها في تقدّم الأمم والشعوب ورقيها. وزار سموه مقر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في 14 يونيو، حيث تفقد قطاعات الدائرة المختلفة، واستمع سموه لعدد من المبادرات الاستراتيجية والمشاريع المستدامة بالدائرة، والتي تشكل منظومة استباقية متكاملة في تعزيز الوعي الديني في إمارة دبي.

وأعلن سموه في 21 يونيو، منحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام الإماراتيين تحت مظلة مجلس دبي للإعلام، وذلك لتشجيع الشباب الإماراتيين على الدخول في مجال الإعلام، في حين تتماشى هذه الخطوة مع الأهداف والاختصاصات التي حددها القانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن إنشاء مجلس دبي للإعلام، في ما يخص دعم وتطوير الكوادر الإعلامية الإماراتية، فضلاً عن اختصاص المجلس بدعم المؤسسات الإعلاميّة وتمكينها من القيام بدورها تجاه المجتمع على أساس مهني متطور.

وبتوجيهات سموه، اعتمد الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور في 5 يوليو، تنظيم كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور للفرق الدولية، والملتقى الدولي الأول لرياضات وسباقات الصقور خلال ديسمبر من العام الجاري.

هوية مؤسسية

أعلنت اللجنة الانتخابية للجنة الأولمبية الوطنية في 7 أغسطس، فوز سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، برئاسة اللجنة الأولمبية الوطنية حتى 2024.

واعتمد سموه في 21 سبتمبر الاستراتيجية الجديدة لمؤسسة دبي للإعلام، كما اعتمد هويتها المؤسسية الجديدة، إيذاناً ببدء مرحلة مهمة من تطوير قدرات المؤسسة وتحويلها إلى العمل على أسس تجارية تنافسية، توازياً مع عملية التطوير الشاملة، التي ستطال كافة أذرعها الصحفية والتلفزيونية والإذاعية وكذلك منصاتها الرقمية، سعياً لمواكبة المؤسسة لمكانة دبي عاصمة اقتصادية وإعلامية رئيسة في المنطقة.

كما التقى سموه في 26 سبتمبر، جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في مقر انعقاد منتدى الإعلام العربي، وتم خلال اللقاء استعراض جهود الأمانة العامة في دفع مسيرة العمل المشترك بين الدول الأعضاء في المجلس.

وشهد سموه في 26 سبتمبر، حفل تكريم الفائزين بـ((جائزة الإعلام العربي))، في دورتها الـ22، والذي نظمه نادي دبي للصحافة تزامناً مع فعاليات اليوم الأول للدورة الــ21 لمنتدى الإعلام العربي.

خطط تطوير

وعملاً بتوجيهات سموه بتطوير إعلام دبي وإمداده بكافة مقومات التميز من أجل الارتقاء بمخرجاته، وتأكيد دوره كشريك فاعل في دعم القطاع الإعلامي والإبداعي على مستوى العالم العربي، كشفت ((دبي للإعلام)) في 26 سبتمبر عن تفاصيل خطة تطوير شاملة تتضمن جملة من المبادرات المبتكرة، التي ستركز عليها المؤسسة خلال المرحلة المقبلة، في ضوء مستهدفات استراتيجيتها الجديدة والتي اعتمدها سمو رئيس مجلس دبي للإعلام مؤخراً، لتطوير مختلف قطاعات المؤسسة.

وشهد سموه في 1 نوفمبر انطلاق فعاليات منتدى دبي للأعمال، الذي نظمته غرف دبي تحت شعار ((تحوّل القوة الاقتصادية.. دبي ومستقبل التجارة العالمية)).

وبحضور سموه، أطلقت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة ((دييز)) في 1 نوفمبر، صندوقاً استثمارياً بقيمة 500 مليون درهم لتمويل الشركات التكنولوجية الناشئة، في خطوة تسهم بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية ((D33)).

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، في 5 نوفمبر، المرسوم رقم (49) لسنة 2023 بتعيين سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيساً أعلى لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية.

حلول مستدامة

وافتتح سموه في 15 نوفمبر فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، ونوّه سموه بالتطور السريع الذي تحققه دبي في تبنّي الاستراتيجيات والحلول المستدامة، وبنجاح المعرض ضمن دوراته المتعاقبة وعلى مدار 25 عاماً، مثنياً على جهود القائمين عليه، وعلى مكانته كأحد أهم المعارض المتخصصة على مستوى العالم والأكبر من نوعه في المنطقة.

وكرم سموه في 20 نوفمبر أبطال الإمارات المتوّجين بـ31 ميدالية في دورتي الألعاب الآسيوية والبارالمبية الآسيوية في هانغتشو الصينية، مؤكداً أن دولة الإمارات مستمرة في تطوير الحركة الأولمبية ودفعها قُدماً، عملاً برؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير البيئة النموذجية لازدهارها، ورعاية المواهب الرياضية الوطنية.

وحضر سموه في 20 نوفمبر فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC-23، المنبثق من الاتحاد الدولي للاتصالات، إحدى المنظمات الرئيسة للأمم المتحدة بمشاركة أكثر من 4500 مسؤول حكومي من 193 دولة، وممثلي 900 منظمة دولية وجامعة وشركة لبحث مستقبل القطاع.

وشهد سموه في 21 نوفمبر افتتاح النسخة الثامنة من ((قمَّة المعرفة)) التي تنظمها مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار ((مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة)).

تمويل الأفكار

وأطلق سموه في 27 نوفمبر ((صندوق الفرجان)) بهدف تمويل الأفكار والمشاريع الاجتماعية في الأحياء والفرجان السكنية بدبي، وبما ينعكس على تعزيز جودة حياة المواطنين وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً. وشهد سموه في 28 نوفمبر، افتتاح الدورة التاسعة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي نظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تحت شعار ((تمهيد الطريق نحو المستقبل: تسريع عجلة الاقتصاد الأخضر العالمي)).

وترأّس سموه في 28 نوفمبر الاجتماع الأول لمجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، للاطلاع على التوجهات المستقبلية وتعزيز دورها الإنساني حول العالم.

وبتوجيهات سموه، وتزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ52، انطلقت في 1 ديسمبر منافسات كأس الاتحاد لسباقات الصقور.

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